"Pesquisa no ha dado resultados": Familiares de elementos de la GN continúan la búsqueda

Raúl González, tío de Alejandro González González, elemento de la Guardia Nacional desaparecido, indicó que están contemplando llevar a cabo una caminata de familiares y amigos para que el asunto no se olvide.

Alejandro González González y Brandon Alexis García Jiménez, ambos elementos de la GN, desaparecieron en esta frontera desde el pasado 21 de febrero, fecha en la que se desconectaron los teléfonos celulares de ambos y se perdió todo contacto con los mismos.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Desde aquella fecha, la familia de Alejandro, ha insistido con una serie de actividades y rastreos en búsqueda de información que le permita a la autoridad tener algún dato para dar con el paradero de ambos elementos.

Actualmente, hay una recompensa vigente de 200 mil pesos por cada uno de los elementos, para quien proporcione datos fidedignos para lograr la localización efectiva de ambos jóvenes.

"Está vigente la recompensa, sin embargo, no hay resultados, nosotros como familia vamos a seguir insistiendo y no vamos a dejar que esto se olvide, no vamos a parar hasta que los encontremos", señaló Raúl González, tío de Alejandro.

A los pocos días de reportada la desaparición de ambos jóvenes, la familia de Brandon y de Alejandro llevaron a cabo un rastreo por cuenta propia en las inmediaciones de rancho Anapra, sobre todo a la altura de la calle Pez Martillo, que fue donde se perdió el contacto con sus familiares.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

En días pasados, elementos de la FGE llevaron a cabo también un rastreo en la zona desértica de Santa Teresa, señalando que dicha búsqueda era para tratar de localizar a los dos jóvenes desaparecidos.

"Nosotros seguimos insistiendo en que deben de aparecer, estamos como familia planeando una caminata con amigos y conocidos, porque no queremos que esto se olvide ni pase desapercibido, no vamos a detenernos hasta que los encontramos", finalizó Raúl González.

Nota: El Heraldo de Juárez