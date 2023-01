Piden acelerar entrega de cuerpos de madre e hija fallecidas por incendio en Juárez

Daniel Araiza, esposo de Guadalupe y padre de Karime, quienes lamentablemente perdieron la vida cuando un incendio arrasó la habitación en la que se encontraban en su domicilio, aclaró que tanto él como su cuñado entregaron las pruebas de ADN a la Fiscalía General del Estado para que se realicen las pruebas de reconocimiento pertinentes.

Fue el lunes pasado cuando explotó el tanque de un calentón español y que provocó un incendio que consumió parte de la casa en la que vivían, en el número 412 de las calles Víbora y Cactus del desierto, en la colonia Colinas del Norte en Ciudad Juárez.

“Los cuerpos fueron calcinados, ellos (la FGE) no quieren dármelos porque tenemos que esperar los resultados de las pruebas de ADN”, informó el doliente padre y esposo, quien dijo tener en la mano el comprobante de que el martes 24 de enero se realizó la prueba de ADN, así como su cuñado.

Daniel Araiza lamentó que la burocracia esté retrasando el funeral de su esposa e hija, pues dice que familiares de fuera llegaron a visitarlos para acompañarlos en los honores fúnebres, pero tuvo que despedirlos pues no saben cuándo recuperarán los restos de sus seres amados.

“Los cuerpos no los hallaron en la calle, en un terreno baldío, en un centro comercial con 20 personas calcinadas o en un auto desconocido… los encontraron en mi casa, e incluso los vecinos les han dicho que ellas son mi esposa y mi hija”, lamentó el entrevistado.

“Entiendo que son trámites que se tienen que hacer y que hay otras personas que están esperando el mismo trámite, pero me gustaría que se pueda acelerar lo más posible”, dijo.

La hija de Daniel, Belinda, publicó en redes sociales y pidió ayuda para que se difundiera que no era cierto que los cuerpos no habían sido reconocidos y que los familiares no se habían hecho la prueba del ADN.