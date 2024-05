Piden rarámuri rendición de cuentas tras fracaso de Festival Umukí 2024 en Juárez

Catalogado como todo un desastre el Festival Umukí por parte de los participantes, quienes ahora permanecen con la duda de cómo se invirtió el dinero que se entregó al Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), tras los negativos resultados para los miembros de los Pueblos Originarios.

El evento se desarrolló el fin de semana pasado, y desde el inicio los integrantes de la comunidad rarámuri se encuentran ofendidos porque la ceremonia inicial no corresponde a cómo las realizan ellos, y sobre todo porque vistieron a personas fuera de la comunidad con su indumentaria.

Un grupo de aproximadamente siete personas, en representación de todos los indígenas, se acercaron al Heraldo de Juárez para externar su total molestia después de los resultados y la experiencia de este año en el que decidió IPACULT intervenir.

“Ellos hicieron permitir faltas de respeto grave al pedir a artistas urbanos utilizar vestuarios e instrumentos de los grupos originarios, para desplazar y/o cancelar sus presentaciones que se habían programado para sábado y domingo.”, dijo a quien por seguridad llamaremos Ana.

Los inconformes de varias de las comunidades, como la Mixteca, Rarámuris, Chinanteca, entre otras, decidieron ocultar sus identidades por temor a no recibir más apoyo por parte de las instituciones municipales para futuros eventos, manifestaron lo siguiente:

“Estaremos buscando solicitar un informe de cómo se invirtió el dinero, porque no se respetó el pago a los grupos, acordaron darles 5 mil pesos y recibieron 3 mil 500, otros que reclamaron 4 mil y hasta menos se les entregó por parte de “El Contador” y que no respetará lo que forma parte de nuestras raíces, lo que tomamos como una burla”, comentó a quien por seguridad llamaremos Luis.

“No hubo difusión, nada de publicidad, muy poca afluencia de personas, aunque sea día calmado de venta, nos sorprende que estos días no hubo nadie, pareciera que hasta las dijeron que no fueran, no pudimos tener un minino, el IPACULT no nos apoyó, como en años anteriores como cuando ellos no intervenía, el sonido ni disponible estuvo, tuvimos pérdidas, no sacamos ni lo invertido”, externó otra de las inconformes, a quien por seguridad llamaremos Luisa.

“Tenemos dudas porque este año no permitió participación del Instituto de la mujer, ellos siempre organizaban y nunca quedamos molestos, la persona de IPACULT muy déspota, nunca se reunieron con nosotros, solo la última vez y solo decían las cosas que querían, jamás nos respetaron el orden que nos dieron, nos cancelaron a última hora a músicos y metieron los urbanos de ellos”, relató uno de los integrantes de la comunidad Mixteca.

“Muchas cosas se echaron a perder por la falta de la venta, no hubo nadie, estamos muy molestos no había pasado así en otros años, la verdad este festival no valió la pena participar, antes teníamos hasta cuatro juntas con varias dependencias y ahora al último llegó IPACULTy dio algunas órdenes diferentes a otras veces”, añadió quien se identificó como Guadalupe.

“Tengo participando diez festivales y sé cómo estamos organizados para que las reglas establecidas por nosotros mismos se cumplieran, lamentablemente no se respetó que este evento se torna autoritario por parte del IPACULT, lamentamos que las personas no tienen respeto para nosotros, la inclusión no es verdad, se nos impusieron las cosas y así no resultaron, por eso fue un desastre este evento”, señaló quien se identificó como Pablo.

Todos los entrevistados coincidieron que en ediciones anteriores eran escuchados y tomaban en cuenta sus observaciones, se hacían una valoración final con lo bueno, lo malo y compartían cambios para el próximo año y este fin de semana, el trato fue totalmente diferente y con expresiones denigrantes y despectivas hacia sus culturas.

