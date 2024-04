Por veda electoral, suspenden festejos del Día del Niño y Día de las Madres en Ahumada

En sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Ahumada, este viernes se determinó que no habría festejo por el Día del Niño, por la veda electoral. Fabián Fourzan Trujillo, presidente municipal, destacó que estas decisiones se oficializan hasta que no lo autoricen los regidores del Honorable Cabildo.

“Cabildo ya aprobó el día de hoy que no se realizará ningún tipo de festejo por la veda electoral, apenas el día de hoy se acaba de autorizar, antes no se había determinado si se hacía o no se hacía”, resaltó el presidente. Por el periodo de veda, se dio a conocer que no se realizará el festejo del Día del Niño ni el del Día de las Madres, en el municipio de Ahumada.

No se realizarán festejos ni en la cabecera municipal como en los diferentes ejidos que pertenecen al municipio de Ahumada. Se había dado a conocer que se repartirán un total de dos mil bolos en las diferentes instituciones educativas de preescolar y primarias. Se estima que unos cinco días antes de la fecha del Día del Niño se repartieron las bolsas de dulces en las escuelas.

