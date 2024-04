"No se debe menospreciar a la comunidad indígena": Obispo de la Tarahumara

Pide el obispo de la Diócesis de la Tarahumara, Juan Manuel González no menospreciar a la comunidad indígena solo por tener pocas oportunidades para acceder a los bienes, asimismo, los instó a no votar solo por presiones, obligaciones o porque se sientan con algún prejuicio, sino más bien que se informen y sean conscientes de que su voto sea libre, y secreto.

“Mi obligación es crear conciencia democrática de participación, y no porque sean pobres o porque estén marginados se vayan a sentir menos para ejercer ese derecho, es necesario pensar en el bien común, no debemos permitir que nadie nos divida ni creer que la otra persona que piensa diferente es adversario”, dichas palabras fueron declaradas tras el encuentro entre los obispos de México con los tres candidatos a la Presidencia de la República.

Del 08 al 12 de abril se llevó a cabo la Asamblea de los Obispos de México como una propuesta para renovar el esfuerzo para que la Iglesia en el país siga trazando con esperanza el camino de la paz y difundiendo con profundo espíritu sinodal los principios del Evangelio, en el contexto electoral que estamos viviendo.

En entrevista para esta Casa Editora, el obispo de la Diócesis de la Tarahumara, Juan Manuel González explicó que los líderes pastorales de la Iglesia Católica en el país se reunieron con los tres candidatos a la República Mexicana en donde abordaron la importancia de la democracia, y el diálogo entre las instituciones sobre todo para hablar de la libertad religiosa, libertad de expresión así como el seguimiento a la agenda por la paz en materia de seguridad, y mejora en la educación como prevención proponiendo los candidatos el brindar becas.

“Se habló sobre el problema de la deforestación, y la escasez de agua, era imposible abarcar todos los temas, pero creo que ninguno de los tres candidatos se tocó el tema de salud en cuestión de falta de especialistas, médicos, desabasto de medicamentos, distancias para ir a los centros de salud”, dijo.

Resaltó que hubo un diálogo en donde los candidatos expusieron durante 15 minutos lo que ellos consideraron como lo principal, aunque fue casi imposible tratar durante ese tiempo cualquier tema.

“Se dejó en libertad para que ellos expresaran su visión del país y su proyección a futuro, después nos dieron la oportunidad durante 45 minutos exponer nuestras dudas, aclarar ciertas cosas y fomentar el diálogo sabiendo cual es el punto de vista de los candidatos, considero que fue un encuentro sincero, ya que al menos las dos candidatas y el candidato nos demostraron el respeto ante la autoridad moral que tenemos nosotros como líderes, no tanto religiosos sino de comunidades que conocemos la realidad como se vive, porque conocemos a las personas, hasta en lugares en donde los candidatos ni siquiera van a entrar o conocer”, puntualizó.

Pacto por la paz es una agenda que como Iglesia u sociedad se propone a los candidatos

El líder pastoral señaló que desde el 2010 hay un documento denominado “Que en Cristo Nuestra Paz, México tenga Vida Digna”, que ya desde ese tiempo de una manera clara, así como a través de más de 100 documentos se ha estado hablando de la paz.

“Lo que últimamente generó ya un compromiso, no solamente de la Iglesia sino también con la sociedad civil, por ejemplo con empresarios, academia, universidades fue a raíz de la muerte de dos sacerdotes en Cerocahui, se empezaron a hacer conversatorios a lo largo de todo el país, se hicieron encuentros, y se llegó a lo largo de estos dos años a juntar 20 mil personas, entre ellos especialistas, iglesia e incluso de otras religiones para llegar a este documento que se propuso a los candidatos como un pacto por la paz”, dijo.

El entrevistado argumentó, que este documento es en realidad una agenda de paz que no solamente como iglesia, sino como sociedad están proponiendo a los candidatos.

No porque sean indígenas se les debe menospreciar: Obispo de la Tarahumara

El Obispo de la Tarahumara indicó que de manera particular lo que propone es que haya una participación consciente, que no porque sean indígenas se les minusvalore, ya que hay gente de la Sierra que a veces tiene pocas oportunidades para acceder a los bienes, y no por ello deben de votar porque los vayan a presionar, obligar o se sientan juzgados, sino más bien que se informen, sean conscientes de su voto, que sea libre y secreto.

“Como obligación mía y creo que de toda la iglesia es crear esa conciencia democrática de participación y no porque sean pobres o marginados se vayan a sentir menos para ejercer ese derecho”, expuso.

Consideró que a estas alturas todavía las personas no están decididas porque sucede como en otras ocasiones, al final de la contienda ya se va decidiendo el voto de acuerdo desafortunadamente a sus propios intereses, pero también afortunadamente, si se continúa con la labor de concientización el sufragio sea más razonado.

“Ahorita por lo pronto la comunidad indígena está escuchando a los candidatos, nosotros como iglesia tratamos de crear conciencia de que no se dejen manipular, o que no se dejen comprar a cambio del voto y que traten más bien en libertad de conciencia elegir la mejor opción”, describió.Enfatizó que el mensaje principal es que recordemos que somos un solo México, un solo país, por ello es necesario permanecer unidos, que no debemos caer en el juego de la polarización o de la división, fanatismos o intereses personales, sino más bien pensar en el bien común, en el futuro sobre todo de las próximas generaciones, sobre el país que se les está heredando.

“Para ello necesitamos estar unidos, no permitamos que nada ni nadie nos divida, en el sentido de que ciertamente cada uno tendrá su forma de pensar de ver las cosas, pero recordar que el otro que piensa diferente no es adversario, piensa diferente pero entre la complementación es como podemos hacer un país más rico, próspero y salir de las dificultades en las que estamos, cuidemos mucho la unidad el respeto y sobre todo a las autoridades, no olvidemos que todos somos responsables, debemos participar libremente y en secreto”, finalizó.

