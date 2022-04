Lilia Merodio habla sobre su salida de la Secretaría de Desarrollo Rural

La renuncia de Lilia Merodio Reza a la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado, se debió a los intereses personales que había del diputado Mario Vázquez, ya que era líder de esas organizaciones beneficiadas y que había grandes compromisos, pero no cumplían con requisitos y desde inicio de su gestión, se lo hizo saber a la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

En entrevista para El Heraldo de Juárez la extitular de la Secretaría Desarrollo Rural, expuso que en el proceso de entrega-recepción, se detectó que había apoyos etiquetados por el Congreso del estado para dos organizaciones, los cuales, a uno de ellos se le detectó expedientes incompletos como fue fotos como testimonios de que se entregaron los apoyos y el mismo diputado del PAN le puso varios obstáculos y en una reunión que sostuvo con el legislador, le dijo que no moviera nada porque se le iban a echar encima y los afectados le iban a tomar sus oficinas, que finalmente sucedió, pero con las instrucciones del diputado Mario Vázquez.





Mi renuncia cuando yo llegué al cargo de secretaria de Desarrollo Rural, en la entrega-recepción yo observé que se habían estado dando apoyos etiquetados desde el Congreso del Estado para dos organizaciones de las cuales, cuando revisé expedientes estaban incompletos, no había entregables como fotos donde podían decir dónde se entregaban esos apoyos y entonces, desde septiembre fui a la oficina del diputado coordinador de la mayoría en el congreso local para decirle que lo que era una instrucción de la gobernadora era transparencia y rendición de cuentas y que también estuviéramos al pendiente de cada apoyo que salía de las secretarías estuvieran respaldadas y no como el desorden que encontramos cuando iniciamos Apuntó





Agrego que cuando fue a la oficina de Mario Vázquez, lo primero que le dijo en un tono grosero fue: “bueno secretaria creo que hay que ir con un poco de cuidado porque si no te van a ir a tomar tus oficinas”, fue su primera y única respuesta que le dio.

Merodio Reza comentó que después de esa platica que el legislador panista, sucedió lo que le advirtió que iban a tomar sus oficinas por parte de la Unión Campesina Democrática (UCD) y la Red Integradora del Frijol donde en varias ocasiones estuvieron en su oficina viendo cómo ellos presentaban sus esquemas de trabajo, pero nunca llevaron padrón de beneficiarios, la única organización que cumplió con los requisitos fue el Frente Democrático.

Mencionó que cuando reasignaron el presupuesto a la secretaría que tuvo los 61 millones de pesos que reasignó el congreso en las cuentas de la Secretaría de Desarrollo Rural, porque todo se centraliza a través de la Secretaría de Hacienda, luego trató de gestionar recursos federales porque el Congreso del Estado había asignado nada más 33 millones de pesos al presupuesto con toda la serie de necesidades que hay al sector rural, a los agricultores y ganaderos.

Aseguró que los apoyos federales que logró gestionar fueron en que Chihuahua iba a ser el primer estado en hacer una compra consolidada de fertilizantes, además se logró que para mayo están planteando hacer la Expo Fertilizantes de la Zona Norte en el estado de Chihuahua.

Chihuahua Piden campesinos destitución de Lilia Merodio de la SDR Además, hizo gestión para tener un Centro Estatal de Manejo de Fuego, para lo cual gestiono recursos con la Conafor, los cuales fueron aprobados 20 millones de pesos para contar con este centro, así como otras gestiones importantes para la dependencia estatal.

Exfuncionaria estatal, aseveró que todos los obstáculos que se enfrentó cuando estaba en funciones, fue porque había intereses del diputado Mario Vázquez había sido dirigente de estas organizaciones, quien la pasada administración recuperó una nave industrial (Centro Segalmex) y le fue cedida nuevamente a esta Red Integradora del Frijol.

Lilia Merodio Reza señaló que, estas irregularidades lo platicó con la gobernadora Maru Campos y que si estaba enterada y si había un compromiso con estas organizaciones y dijo que no, fue cuando al día siguiente tomaron las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Rural comandada por el diputado Mario Vázquez.

“La verdad es que no permiten que se gestionen recursos federales porque tienen grandes intereses, entonces lo más sano para una servidora al ver que iban a seguir poniendo trampas y poniendo obstáculos al trabajo que yo siempre he venido desempeñando a favor de las familias chihuahuenses, pues es que por eso presento mi renuncia y lo platiqué con la gobernadora, le dije que iba a ser en esos términos porque nunca me he ido de ningún cargo ni por incompetente, al contrario en siete meses logré muchos apoyos federales, con recursos federales, pero también del otro lado, también hay grandes intereses directamente de este diputado”, puntualizó.