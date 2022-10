Temen que protestas de migrantes lleguen a los puentes internacionales

La presencia de migrantes en Ciudad Juárez podría provocar un problema en el traslado de mercancías por los cruces internacionales, si es que extienden sus protestas en estos puntos internacionales, sentenció el presidente de Canacintra, Jesús Manuel Salayandía.

Indicó que los gobiernos no están haciendo nada para atender este problema porque la gente se está yendo de sus países de origen a buscar otras mejores oportunidades.

FOTO: Luis Torres | El Heraldo de Juárez

Aseveró que los gobiernos locales no están preparados, ni tienen los recursos emergentes para atender esta situación como ofrecerles servicios, educación, escuelas, hospitales, alimentos y demás.

“Ya todas las cámaras hablaron de que el gobierno tiene que actuar para solucionar esta crisis de migración, nosotros como vemos al mundo, como lo estamos viendo, cómo se está comportando, estas crisis humanitarias cada vez van a ser más fuertes por todo lo que está pasando en el mundo”, enfatizó.

Declaró que existe el riesgo que las manifestaciones que están realizando los migrantes venezolanos en los límites de Juárez y El Paso Texas, pueda extenderse a los cruces internacionales y afecte el traslado de mercancías y de las personas que cruzan por ambas ciudades.

Recordó cuando el gobernador de Texas, Greg Abbott mandó a hacer revisiones a los camiones de carga en los puentes internacionales por tema de seguridad lo que ocasionó largas filas para cruzar.

Aseveró que el gobierno federal le tiene que entrar más duro porque el estado y el municipio no puede con esto, ya que no tiene los recursos, así que hacen falta fondos emergentes porque la ciudad no está preparada para la llegada de más migrantes a esta frontera.

En contra parte, el representante de Canacintra aseguró que los juarenses somos muy solidarios y habrá que ayudarles, pero habrá que ir más allá de eso donde empresarios, trabajadores y población en general ser más empáticos.

“Cada vez vamos a ver este tipo de escenarios porque los políticos cada vez más se desentienden de las cuestiones económicas, sociales de los países y pasan estas cosas y van a seguir pasando y va a hacer un gran problema ahorita y el día de mañana y no pasa nada”, sentenció.

Externó que el mensaje para el gobierno federal, estatal, municipal y también al gobierno de Estados Unidos es que habrá que atender este problema de migración.

Por su parte, el vicepresidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, Manuel Sotelo Suárez, señaló que en caso que la crisis migratoria se agrave en la ciudad y ocasione problemas en los cruces de carga, las autoridades podrán implementar un plan de contingencia donde las mercancías puedan cruzar por aduanas donde no haya este problema que puede ser por Nuevo México en la garita de Jerónimo-Santa Teresa.

Señaló además en este plan se puede eliminar la obligatoriedad para tener que cambiar en qué aduana va a cruzar el transporte con mercancías.