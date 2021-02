La educación es el instrumento importante: Sergio Carrillo

El empresario Sergio Carrillo Escudero, platicó con maestros chihuahuenses acerca de los retos de la sociedad estudiantil chihuahuense.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Sergio Carrillo, manifestó su gran respeto a los grandes maestros pues dijo que todo lo que es se lo debe a ellos.

“Esta noche quiero rendir un tributo a los maestros, por que yo tuve algunas experiencias muy importantes por las cuales yo debo estar agradecido a los maestros, en una ocasión a mí me hicieron una operación de un pie, yo le dije a mi papá yo no voy a ir a la escuela por que me da pena ir con muletas, entonces me dijo mi papá no señor se me alista y se me va a la escuela”, dijo

El empresario finalizó diciendo que está totalmente convencido que la educación es el instrumento importante para la realización de un individuo y para el desarrollo de un estado.

Durante la charla, maestras y maestros se mostraron motivados ante la visión del empresario y su historia de vida en el trabajo, los valores y la dedicación que lo ha llevado a colocar a Grupo Keila a realizar trabajos con empresas internacionales.

En su participación un maestro comentó: “Yo vengo de la escuela Martin Ruiz Guzmán, mi nombre es Daniel Perea Román Reyes, me identifico a los videos que estuvimos viendo, yo crecí también en la secundaria como soldador, soy soldado de oficio, maestro me identifique mucho contigo porque ahorita ya tengo mi taller, gracias al esfuerzo y al sacrificio”, dijo.