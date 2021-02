Suma de expriístas un claro mensaje de fortaleza: Marco Bonilla

El candidato virtual del PAN por la Presidencia Municipal de Chihuahua, Marco Bonilla Mendoza, dio a conocer que la suma de liderazgos de otros partidos, a su proyecto político, es un claro mensaje de fortaleza y una muestra de cómo saldrán preparados para enfrentar los retos que se avecinan.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Estamos muy contentos, lo he mencionado desde la elección interna, esta campaña no versa solamente sobre enarbolar las causas y principios de Acción Nacional, sino la de los ciudadanos de quienes están afuera esperando buenos gobiernos que les den esperanza”, comentó el ex funcionario municipal.

Detalló que la instrucción que han recibido por parte de los dirigentes nacional, estatal y municipal, es la de ciudadanizar las causas, y con la suma de diferentes sectores de la ciudad, es justo lo que el partido y sus proyectos políticos, están haciendo.

Bonilla Mendoza, señaló que es ilógico que el partido Morena critique ese tipo de alianzas, pues actualmente ese partido se conforma por candidatos que hace un mes pertenecían a los otros partidos políticos que tanto critican.

Asimismo reiteró que quienes representan al PRIAN son precisamente los del partido Morena, pues actualmente sus dos precandidatos por la alcaldía capitalina son Carlos Borruel, del PAN y Marco Quezada, del PRI.

Cabe mencionar que este jueves, los expriistas Gabriel Durán, César Cantú, Alfredo Peña, Jesús Provencio, anunciaron que se unirían al proyecto de Acción Nacional, bajo el lema “Lo que importa es Chihuahua”.