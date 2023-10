Llama GPPAN a diálogo, a la reanudación de clases y al respeto al derecho

Ante el paro laboral que emprendieron este lunes los docentes pertenecientes a las secciones 8 y 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), encabezados por el coordinador Alfredo Chávez, hicieron un atento llamado al diálogo, a la reanudación de clases y al respeto al derecho.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Dijo entender el posicionamiento de los docentes de que requieren de los materiales para fortalecer su enseñanza y que necesitan evaluar a los alumnos; empero, subrayó que, si realmente están buscando el interés superior de la niñez, deben reconsiderar la suspensión de clases, toda vez que eso los está privando de su derecho a la educación.

Destacó que no es un tema que fue provocado por los chihuahuenses, sino por el contrario, hizo hincapié en que el Gobierno del Estado ha sido respetuoso de las leyes e instituciones, tan es así que cuando se desechó la controversia constitucional, de inmediato se comenzó con el reparto de los nuevos tomos entregándose más del 50 por ciento en unos cuantos días.

Recalcó el llamado a los lideres sindicales a respetar también el derecho que tienen los padres de familia de manifestarse ante la nula oportunidad que tuvieron de participar en la elaboración de los nuevos libros de texto, lo cual se establece incluso en la Constitución Mexicana. También llamó al poder judicial a que resuelva de manera expedita.

“Nosotros no defendemos la educación por costos políticos, la defensa de la educación, laica, gratuita y obligatoria y el respeto irrestricto al Artículo 3 Constitucional no lo calculamos en costo político o no como Morena, nosotros estamos en una lucha permanente por la educación…a nosotros no nos mueve lo político en materia educativa, al contrario, nos mueve el desarrollo de la educación y el respeto de las niñas y niños de este Estado”.

Por su parte, el diputado por el Distrito 17, Carlos Olson, invitó a que no se desvíe el tema, toda vez que recordó que la problemática que se tiene respecto a la educación se debe a que el Gobierno Federal violó diversas normas respecto a las reformas educativas y la elaboración de los tomos.

Y es que dejó claro que todo inició al no haberse contemplado a los padres de familia en la elaboración de los nuevos materiales, además de que el proceso fue al revés al hacerse primero los libros y posteriormente los programas y planes de estudio.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Hago un llamado a que la educación no se politice, que no haya un interés político detrás de todo esto”, externó invitando a los lideres sindicales a que “si realmente están viendo el interés superior de la niñez, se abran las escuelas a la brevedad, dado que varios docentes incluso han externado que no requieren de los libros de texto para poder trabajar".

Agregó que le llama la atención el hecho de que, en otras partes del país, particularmente en Coahuila, no se han entregado ni un solo libro y no se tienen estos conflictos, por lo que insistió en el llamado a no politizar la educación y, por el contrario, que se escuchen todas las voces que deben estar involucrados en la elaboración de este material.