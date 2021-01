Logra chofer vencer al Covid tras 16 días hospitalizado

"Cuídense no salgan si no es necesario, esto no es un juego yo ya casi no la contaba", dijo el de oficio chófer, esta mañana al salir del Hospital Militar, para ser recibido por su familia, luego de 16 días hospitalizado en condición grave.

Raúl Domínguez de 43 años, fue dado de alta de el nosocomio militar, luego de permanecer por 16 días internado en el área de Covid-19, y tras su recuperación hoy sale y se resguardara otros quince días, en su domicilio.

Foto: Cortesía | El Heraldo de Chihuahua

"Comencé a sentirme muy mal, me faltaba mucho el aire, no podía respirar, me dolía todo el cuerpo, por eso no dude y me vine rápido a este hospital", señaló Raúl mientras era recibido por su familia, "una vez que llegue aquí me hicieron estudios y resulte positivo, por lo que luego luego me internaron", dijo el trabajador del volante, mientras agradecía a los médicos y enfermeros su ayuda y sobre todo reconociendo la excelente atención en su estadía.

"A la gente de verdad les digo, no salgan si no es necesario, esto no es un juego, valorense, es algo muy feo, yo casi no la cuento, culminó el recién dado de alta del Hospital Militar, cabe mencionar que las instalaciones militares destinadas para el Covid-19, han egresado 355 personas atendiendo más de mil, de los cuales solo han fallecido 53, debido a que llegaron en condiciones muy graves, y muchos de ellos solo asaron un susto, señaló el personal militar, responsable de los nosocomios.

