Los hospitales apenas cuentan con las condiciones para custodiar la vacuna vs Covid 19

Alejandro Cepeda Vigil, en representación del Instituto Estatal de Profesiones, compartió en el espacio de El Heraldo Digital Pláticas con tu Médico, sobre la infraestructura médica instalada en materia de salud, en instituciones hospitalarias de Chihuahua, cuya relevancia cobra mayor importancia ante la pandemia por Covid-19 en la entidad, y el tratamiento adecuado a la vacuna que requiere condiciones especiales.

“Mucha de la infraestructura es pública, y carece de las instalaciones especiales, los procesos criogénicos y los procesos fríos, la cadena fría que se requiere para poder custodiar la integridad biológica y genética de la vacuna es tan alta, que los hospitales difícilmente cuentan con ella, y estamos aprendiendo”, explicó.

En ese sentido, mencionó que a las autoridades que se encuentran lejanas a la técnica les causa miedo tocar el tema, porque desconocen de la materia; no obstante, aclaró que es un proceso de aprendizaje para todos.

“Hay una gran cantidad de omisiones en los hospitales, en todas las áreas, no tenemos procesos criogénicos, no tenemos buena infraestructura para la conservación de medicamentos –no sólo de vacunas-; no tenemos instalaciones seguras en el área de recipientes sujetos a presión, calderas, no se diga de los sistemas de gases medicinales”, afirmó.

Ante tal situación, instó a crear una movilización a través de la coadyuvancia de los organismos de la sociedad civil organizada, y legalmente constituidos, como los cuerpos colegiados, donde se encuentran personas muy competentes en la cúpula técnica y científica, que está al mejor servicio de las autoridades, para de esa manera no permanecer estáticos.

“Tenemos que romper el miedo a platicar con los gremios, con los expertos, ponernos a trabajar con las cartas sobre la mesa, con una planeación estratégica para empezar a abordar la agenda que programemos”, aseveró.

El ingeniero Alejandro Cepeda Vigil es secretario propietario del Consejo Directivo del Instituto Estatal de Profesiones, que es presidido por el doctor Lorenzo Soberanes Maya, especialista en Medicina del Trabajo y del Deporte.

“Nuestra labor dentro del ámbito de la salud tiene que ver con el área de instalaciones. Formo parte del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Chihuahua, es un colegio con presencia a nivel internacional desde 1940. En el área médica e infraestructura hospitalaria, tiene una gran relevancia nuestro quehacer, derivado de los miembros y de la ubicación, muy recurrentes, incidentes, derivados de la mala operación, malas prácticas y mala conceptualización de los proyectos de ingeniería para poder equipar centros de atención a la salud -desde primer nivel, hasta hospitales de alta especialidad-”, refirió.

El especialista explicó que existe un sinnúmero de componentes en estas infraestructuras que tienen que ver con el área de salud, por ejemplo, con la alimentación de la energía, que se sirven a los centros de atención a la salud. Acotó que existen sistemas muy especializados, orientados al aislamiento eléctrico, que son muy importantes para evitar una descarga sobre el paciente, sobre todo en situaciones de operaciones o de práctica quirúrgica.

Así mismo, compartió que hay una serie de equipos relacionados con la climatización que deben manejar los estándares de contenidos biológicos en el aire presentes, en áreas de cuartos limpios, en quirófanos, de alta restricción biológica, derivado también, puede llevarse un componente ajeno a nuestro interés, no sólo en la etapa quirúrgica, sino también en cuidados intensivos, o en el área de recuperación.

“Ahora que tenemos la presencia de este nuevo virus, de la enfermedad Covid-19, pacientes de otras áreas se pueden contagiar. Se puede llevar la enfermedad a áreas donde no tenemos pacientes Covid y podemos cobrar la vida de varias personas, sin la intención de hacerlo, pero la omisión o la mala práctica, puede llevarnos a cobrar la vida de una persona o de varias personas”, dijo.

Dentro de su participación en Pláticas con tu Médico explicó que tener filtros –tanto filtros normalizados por EPA, como los ultravioletas y otra escala-, es producto de una ingeniería, tanto los equipamientos, como las especificaciones de la ingeniería, que consideran estos principios de las normas que se tienen que observar de manera obligatoria, no sólo normas oficiales mexicanas, sino normas internacionales.

“México es un país todavía incipiente en materia de normalización, y hay mucho por hacer. La Covid nos ha hecho aprender mucho”, expresó.