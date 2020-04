Luchador con causa sigue siendo "un misterio"

¿Cuándo nació?.. quién sabe… ¿Su edad?.., ni cuenta.. Lo único cierto es que vio la luz en esta capital chihuahuense y eso le ha bastado a sus seguidores para estar contentos con su ídolo, “Misterio de Plata”.

Se han contado muchas historias de la lucha libre que tienen que ver con personajes forjados y arraigados no sólo en el Estado Grande, sino a lo largo y ancho del país, todas muy respetables, pero pocas con un pasado tan rico y anecdótico como la que hoy estaremos reseñando.

SIGUIENDO LOS PASOS DE SU PADRE, “EL CUERVO”

En los años 70, cuando el legendario “Frankenstein” estaba en boca de todos y era una de las máximas figuras de la lucha libre en Chihuahua, un chavo de 13 o 14 años, siguiendo el llamado de la sangre por ser hijo del reconocido “Cuervo” de los años 50, se esforzaba por ingresar al entonces alucinante mundo del “Pancracio” y sus primeros pininos los hizo protagonizando las famosas luchas de “bonata”, presentándose como “Cuervo Jr.”, en la entonces concurridísima Arena Libertad y bajo aquellas inolvidables promociones de Calixto “Mochilón” Ornelas.

Inspirado por ídolos del momento como lo eran El Santo, Blue Demon, Mil Máscaras, entre otras luminarias, y desde luego empujado por la herencia de su padre, este chamaco no esperó mucho para ver realizado su primer sueño, ya que en 1977 tuvo la gran oportunidad de debutar como profesional compartiendo cartel ni más ni menos que con el “Enmascarado de Plata”.

Fue una función memorable en la que se enfrentó al ya consagrado Enigma teniendo como escenario la también desaparecida Arena Zuany de la Juárez y 12, que ahora yace bajo las miles de toneladas de concreto y acero con la que fue construida la Ciudad Judicial.

De ahí en adelante su carrera subió como la espuma.

UNA FORMA VIDA AYUDANDO A LOS NECESITADOS

Luchas y más luchas fueron y vinieron tras su debut, escribiendo páginas y páginas con sus actuaciones.

Tras haber sido parte de grandes carteleras al lado de sus ídolos Mil Máscaras, Blue Demon, Octagón, Perro Aguayo, y otros, el entonces “Cuervo Jr.” se reinventa y hace su aparición como “Misterio de Plata”; y como un homenaje a su principal referente, El Santo, diseña su primera máscara con tonos similares, una máscara con la que ha mantenido su identidad oculta desde hace 23 años.

“Hice mancuerna con Blue Demon, Mil Máscaras, Mao Chang y otros. Ha sido una carrera hermosa y llena de satisfacciones”, dice Misterio, quien al margen de todos esos bellos momentos que ha vivido, pone otros grandes momentos que en la actualidad representan un gran orgullo, porque son los que mejor lo hacen sentir.

ABOGADO CON Y SIN MÁSCARA

“Este deporte me ha dado lo necesario para ser lo que soy y no sólo como luchador. Gracias a la lucha gané lo suficiente para estudiar mi carrera de abogado y agradezco al Instituto Universitario Merivel por haberme dado la oportunidad y el apoyo para sacar un título”, comenta orgulloso.

Y no es todo. Misterio dice que gracias al entrenamiento que lleva aunado a una gran disciplina, tuvo la oportunidad de servir a la sociedad como policía municipal y policía judicial, lo que posteriormente le facilitó la idea de abrir su despacho como detective privado, que a la fecha sigue atendiendo.

“Hay muchas otras cosas que me hacen sentir bien, como ser parte de eventos altruistas donde puedo ayudar a los demás, me invitan a los albergues y convivo con niños y jóvenes, a las escuelas también en donde los niños y niñas me contagian con su alegría”.

Como abogado litigante no tiene que quitarse la máscara aunque ejerce su trabajo también sin ella y aquí es cuando los clientes ni se imaginan que están siendo atendidos por el reconocido luchador.

Son pocos los momentos en que “Misterio de Plata” se quita su máscara: para dormir, bañarse y realizar algunas actividades que le exigen mayor formalidad. “Vivo solo, así que en mi intimidad me relajo sin tenerla puesta. Digamos que tengo la máscara puesta un promedio de 14 horas diarias”, afirma.

Apenas hace dos años, en agosto de 2018, Misterio de Plata consiguió el bicampeonato del estado de Texas venciendo al Hijo del Espectro Jr. (es decir, el nieto de la leyenda), en una histórica función que abarrotó la Arena Coliseo.

Y vaya que Misterio tiene una marca digna de estar en el Libro Ginness Records, pues luchó contra El Espectro (padre), su hijo el Espectro Jr. y con el Hijo del Espectro Jr; además, luchó contra El Perro Aguayo padre y su hijo, y por si fuera poco, con Blue Demon padre y su hijo.

“Por eso decían que tengo pacto con el diablo, porque he luchado con grandes rivales, con sus hijos y después con sus nietos, es decir, con tres generaciones. Pero no, mi pacto siempre ha sido con mi Padre Dios, por eso me ha ido bien”.

“Ese triunfo (en 2018) se lo he dedicado a mis padres y a mi público que me sigue siendo fiel y me saluda en la calle”, dice emocionado. “Y Misterio de Plata no ha terminado aún”, agrega, anticipando que seguramente en octubre o noviembre de este año estará celebrando su retiro oficial en un “máscara vs máscara”, “a no ser que el mal que nos aqueja en la actualidad nos lleve hasta el 2021 con este proyecto”.

SINDICALIZAR A LOS LUCHADORES, UNA META

Uno de sus tantos propósitos que tiene por cumplir en su agenda, está el de crear un sindicato o idear alguna estrategia para apoyar a los cerca de 100 luchadores que viven dentro y fuera de la capital chihuahuense. “La lucha no paga bien en estos tiempos, algo tenemos que hacer”, comenta “Misterio de Plata”, representante de este deporte en el estado.

Y agrega: “Todo sería diferente si en Chihuahua se le inyectara a la lucha libre una buena dosis de inversión. Es lo que nos falta, ofrecer un mejor espectáculo con luchadores de renombre en México, que vengan y le den un impulso fuerte, porque eso también ayudaría a los luchadores locales, generándoles mejores beneficios”.

Y mientras son peras o manzanas, nadie sabe, nadie supo y nadie lo sabrá. Él Seguirá siendo un… “Misterio de Plata”.

