Familia busca desesperadamente a Saúl Rascón García; desapareció en Madera el 19 de julio

Una angustiada familia del municipio de Madera solicita ayuda para encontrar a Marcos Saúl Rascón García, quien desapareció la noche del 19 de julio. Salió a comprar su cena alrededor de las 11:00 p.m. y desde entonces, no han vuelto a tener noticias suyas.

En Madera, la inseguridad es una realidad constante, y los disparos nocturnos no son raros. Cuando escucharon cinco detonaciones en la calle esa noche, no se alarmaron en exceso. Pero al día siguiente, la situación cambió drásticamente. Saúl no estaba en su hogar, su automóvil estaba abierto y sus pertenencias se encontraban revueltas, como si hubiera habido un enfrentamiento.

Ever Medina, el hermano de Saúl, relata que el miedo y la inseguridad en los corazones de los ciudadanos maderenses hacen que nadie esté dispuesto a hablar si ha visto algo sospechoso. Por ello, se vieron impedidos de acudir a la policía municipal de Madera para presentar el informe de la desaparición, temiendo que algunos de los oficiales estuvieran involucrados en el incidente. Por precaución, decidieron presentar la denuncia en la fuerza policial de la Ciudad Cuauhtémoc, y el número de folio asignado fue 172023-2645.

Te puede interesar: Encuentran posibles restos de vendedores zacatecanos; esperan confirmación de análisis

Ever recuerda que la noche de la desaparición, Saúl había salido rápidamente a buscar algo de cena, pero más tarde se escucharon ruidos alarmantes en las calles. Los vecinos, acostumbrados a tales situaciones, se refugiaron en sus hogares hasta la mañana. Al ir a visitar a Saúl al día siguiente, se encontraron con su cama vacía y su automóvil estacionado con las puertas abiertas. En las inmediaciones del vehículo, hallaron casquillos de bala, pero no había rastros de sangre.

Foto: FGE

La hermana de Ever descubrió una gorra que solía usar Saúl en los alrededores de su casa, lo que desató el pánico en la familia. Durante el día, empezaron a circular rumores sobre la presencia de una patrulla ministerial y dos vehículos municipales persiguiendo a un joven por las calles la noche anterior, antes de la medianoche.

Parral Buscan a Jesús Guadalupe Ramos de 19 años, ausente desde el 26 de junio

Estos rumores fueron fundamentales para que la familia decidiera presentar la denuncia fuera de Ciudad Madera, por temor a que los propios oficiales estuvieran involucrados en el suceso. Sin embargo, hasta el momento, no han visto progreso por parte de las autoridades locales.

Ever expresa su frustración al afirmar que nadie se ha acercado a ellos para ofrecerles ayuda o información desde que presentaron la denuncia. Incluso la novia de Saúl recibió noticias y rumores sobre el posible abandono del cuerpo de Saúl en las afueras del pueblo. Al llamar al número de emergencias 911, le indicaron que debía ir personalmente a la escena del supuesto hallazgo acompañada de un representante de Ciudad Madera.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Para la familia, esto no es algo nuevo, ya que otro de sus hermanos también tuvo un encuentro problemático con la policía municipal en Ciudad Madera, lo que lo llevó a ser arrestado por supuesto abuso. Saúl, en ese momento, se esforzó por obtener la liberación de su hermano a través de abogados.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

La situación es desgarradora y la incertidumbre y mentiras a las que se enfrentan son abrumadoras. La familia de Marcos Saúl suplica a las autoridades una pronta resolución para encontrar a su ser querido. A quienes puedan tener información sobre el caso, les ruegan que hablen, incluso si lo hacen de forma anónima. Necesitan saber dónde se encuentra Saúl, aunque solo les entreguen su cuerpo, para poder encontrar un poco de paz en medio de esta angustia.