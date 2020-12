Medidas de prevención no exentan a médicos del contagio de Covid-19

El doctor Jonathan Rodríguez Aguirre, presidente del Colegio de Especialistas en Cirugía General, señala que en el caso del área quirúrgica, las medidas de prevención no evitan el contagio de Covid-19 en el personal médico que se encuentra en las operaciones de emergencia.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

“Con la pandemia ha habido varios cambios en los procedimientos para recibir y atender de manera quirúrgica a cualquier paciente en fechas recientes, por ejemplo se dejó de realizar cirugía laparoscópica, la cual ya se volvió a realizar, pero con ciertos protocolos distintos a los que hacíamos antes, que fueron modificados a consecuencia de la pandemia”.

Previo a cualquier intervención médica, el titular de la especialidad indica que se debe de realizar una prueba para saber si el paciente es positivo, sobre todo antes de hacer cualquier procedimiento que no sea urgente.

“Hay que conocer si el paciente es positivo o no antes de aventurarnos a un procedimiento que no sea urgente; en la cirugía urgente es distinto, ahí no vamos a realizar la prueba para diferir o suspender la intervención médica, sino sólo para conocer el estado de salud del paciente y conocer el riesgo”.

El doctor puntualizó que esto se lleva a cabo para prevenir en todo lo posible un contagio al equipo que va a realizar la cirugía, pues a pesar de que ya están prevenidos con anterioridad, es posible que se pueda evitar aún más riesgos conociendo el estado de salud del paciente.

En el caso de los preoperatorios, el doctor indicó que ya se incluye una tomografía del tórax, así como la PCR, los estudios de anticuerpos y también de antígenos, como medida de prevención principalmente para el equipo médico.

“Cada uno de estos estudios tiene distinta validad, el que nosotros tomamos en cuenta es el de la tomografía, ya que es el más rápido y más práctico, seguido de la PCR, que es el que nos dice de manera clara si existe la enfermedad; aunque la tomografía es el que estamos usando más y el que casi todo mundo solicita”.

En el caso de atención psicológica, el doctor indica que sería recomendable una atención previa a una cirugía, por el tema del estrés quirúrgico, como prevención a cualquier consecuencia que pueda resultar.

“Pienso que es necesario ir pensando en la salud mental, pues con estos meses de pandemia todos hemos tenido un punto en el que estamos hartos, ya sea por el estrés del área Covid, por el cansancio de usar el cubrebocas o mascarilla, que en el público en general es más común, pero incluso en el personal que está acostumbrado, el ahora traer un cubrebocas N95, apretado y usar la mascarilla 12 horas al día, causa estrés”.

Finalmente, comentó que de los 10 meses de la pandemia, hay una percepción de estar en riesgo y de precaución, en el área quirúrgica, en relación con el entorno médico y del personal profesional de la salud.

“Todos sabemos que estamos en riesgo; hemos aprendido y entendido cómo movernos en este entorno, suponiendo que cada paciente está enfermo y es un riesgo de contagio de esta enfermedad, pues principalmente los empleados de la salud son quienes están siendo infectados durante esta pandemia”.

No obstante, explica que también tienen en cuenta que no sólo el ambiente en el que trabajan es de riesgo, pues también saben que están en riesgo de contagio las personas que están al exterior de los hospitales.

“Muchos acuden con miedo a un hospital, pero los vemos afuera sin las medidas de protección, por lo que pudiéramos incluso suponer que el hospital es el lugar más seguro porque mucha gente está consciente y se cuida mejor de los riesgos de la enfermedad; básicamente sabemos cómo estamos y que aún es un riesgo”.

Te puede interesar: