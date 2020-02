Ministerio Público integra carpeta de investigación contra exmagistrado

El ministerio público continuará con la integración de la carpeta contra Jorge Ramírez Alvidrez por el delito de enriquecimiento ilícito presentado por el poder judicial.

El fiscal general César Augusto Peniche Espejel informó durante esta mañana que ya se recibió la notificación por parte del Congreso del Estado del acuerdo, de la misma manera se le envió la notificación al Tribunal Superior de Justicia para que el proceso continúe, tras retirar la protección constitucional.

A la fecha no se ha notificado si el ex magistrado recurrió al amparo, así mismo prefirió no emitir comentarios acerca de que presuntamente se i vestida al magistrado Gabriel Sepúlveda.

El fiscal espera que el ex funcionario atienda los requerimientos de la autoridad y no evada la responsabilidad.

