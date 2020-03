"MORENA va a ganar Chihuahua en el 2021"

Para el presidente nacional interino del CEN de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, el fundador del partido y hoy titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, no ha avalado a ningún interesado en abanderar la candidatura por la gubernatura de Chihuahua para que realicen proselitismo por la entidad, enfatizando en que el próximo gobernador del estado grande será emanado de Morena.

RECIBE GRATIS LAS NOTICIAS DE EL HERALDO DE CHIHUAHUA DIRECTO EN TU CELULAR, DA CLIC PARA SUSCRÍBIRTE

En su visita por la capital del estado y en entrevista exclusiva para El Heraldo de Chihuahua, Ramírez Cuéllar aseguró que las divisiones internas que se viven en Morena ya se terminaron, al grado de afirmar que hoy por hoy “ya está blindado Morena, la nueva dirección ya brindó a Morena, ni más pleitos judiciales ni grillas que nos desgasten, sino trabajar para conquistar el gobierno de Chihuahua, el próximo mes de julio de 2021”.

EH: El consejero independiente de Pemex, Rafael Espino, se encuentra realizando algunas reuniones a lo largo de la entidad, se puede entender entonces que cuentan con el aval del presidente Andrés Manuel López Obrador para realizar este tipo de reuniones, en una especie de campaña a la gubernatura

ARC: No, en realidad todavía no inician los procesos electorales, nosotros vamos a sacar la convocatoria en su momento, tengo entendido que él está platicando sobre problemas fiscales en algunos municipios, regiones, pero eso no significa que ya se empiece a la actividad de proselitismo.

EH: Pero se entiende también que en estas reuniones y con los sectores sociales con los que se reúne, son acciones proselitistas, por el número de personas que le acompañan, los sectores que visita

ARC: No, yo creo que se están dando a conocer todos, todos los que están en la idea de participar, no sé si él quiera ser candidato o es un ejercicio de actividades profesionales, hemos escuchado muchas otras propuestas y a todos los vamos a respetar, les vamos a garantizar un piso parejo a todos, total equidad, transparencia en la medición de las preferencias.

Se va a tomar en cuenta a la militancia, y la aceptación de los distintos sectores sociales, pero de que vamos a lanzar una candidatura muy fuerte no tengan ninguna duda y que Morena va a ganar en julio de 2021 el gobierno de Chihuahua, lo tenemos claro y vamos a trabajar para ello.

EH: Hablando de candidatos, Cruz Pérez Cuéllar, senador de Morena por Chihuahua, quien ha manifestado su intención por la candidatura al Gobierno Estatal, mismo al que señalan al interior del partido con una serie de puntos negativos, ¿serán también estos puntos negativos para Morena?

ARC: Todos son respetables, todas las personas son respetables, no hemos hecho ninguna evaluación, todos son respetables y a todos les vamos a garantizar el piso parejo.

EH: ¿Se puede entender entonces, presidente, que el senador Cruz Pérez Cuéllar pertenece al equipo del senador Ricardo Monreal, en tanto Rafael Espino y Juan Carlos Loera, al equipo de Alfonso Ramírez Cuéllar?

ARC: No, para nada, todos estamos del mismo lado, todos del mismo lado, todos somos de Morena, y aquí vamos actuar ya con una gran institucionalidad.

EH: Para cerrar el tema de los candidatos, ¿qué opina de que algunos que buscan la candidatura de Morena por la gubernatura se encuentren en el gabinete del actual gobernador Javier Corral, tal es el caso de Víctor Quintana, secretario de Desarrollo Social?

ARC: Todos son gente muy buena, gente que tiene mucha experiencia, gente que tiene la posibilidad de participar, no estamos incluyendo a nadie en estos momentos, nadie se ha registrado, nadie ha levantado la mano, todos los respetamos, y a todos les vamos a garantizar absoluta equidad y transparencia en los procesos.

EH: Las grillas al interior de Morena, las divisiones internas en su partido, ¿qué tanto les afectará para los próximos comisiones de 2021?

ARC: No ya, ya, ya acordamos esta mañana que ya se termine todo el grillerío y ya ahora ya está blindado Morena, la nueva dirección ya blindó a Morena, ni más pleitos judiciales ni grillas que nos desgasten, sino trabajar para conquistar el gobierno de Chihuahua, el próximo mes de julio de 2021.

EH: Finalmente la violencia que hoy azota al país y al estado, ¿también perjudicará el proceso electoral del próximo año, no digamos ya solamente a Morena, sino a todos los contendientes?

ARC: Es un flagelo, es algo ya insoportable, desde hace muchos años se vino acumulando ya todo esto, y estamos trabajando para pacificar y volver a establecer la tranquilidad en todas las regiones del país.

EH: ¿Algo más que desee agregar para los lectores de El Heraldo de Chihuahua?

ARC: Decirles a los militantes de Morena ya el paso siguiente es la unidad, es una nueva etapa, vamos a rescatar la grandeza de nuestro partido.