Niegan suspensión, puede TSJ citar a Maru

El secretario en funciones del juez de Juzgado Octavo de Distrito, Víctor Guillermo Arenas Fierro, resolvió negar la suspensión definitiva a María Eugenia Campos Galván, del amparo identificado como 102/2021, con el cual mantenían suspendida cualquier audiencia de formulación de cargos, por lo cual puede ser llamada nuevamente ante tribunales para que comparezca, por presuntamente recibir dinero de lo que se conoce como la “nómina secreta”.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

El abogado de Maru Campos, Francisco Molina Ruiz, interpuso el amparo ante el Juzgado Octavo de Distrito federal, el cual le concedió la suspensión de por lo menos dos audiencias en las que el Ministerio Público intentaba formularle cargos, por presuntamente recibir recursos del exgobernador de forma indebida cuando era diputada local.

Aunque las dos audiencias, del día 26 de enero y 2 de febrero, fueron suspendidas por este amparo, el juez de control Samuel Uriel Mendoza anunció que no se podría pronunciar hasta que el amparo 102/2021 fuera resuelto y notificado por parte del Poder Judicial de la Federación, por lo cual a partir del 4 de febrero, de nueva cuenta María Eugenia, María Ávila Serna y Rodrigo de la Rosa pueden ser citados para que declaren por estos hechos.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

“No se soslaya las manifestaciones vertidas por el defensor, en el que no se tiene por cumplida la solicitud de las copias certificadas, y que no han sido cotejadas. Esas aseveraciones no son obstáculo para desvirtuar la negativa del acto reclamado, pues por la naturaleza de las copias certificadas, se parte de la premisa de que éstas, previa su expedición, fueron debidamente cotejadas y compulsadas con sus originales, que obran en el expediente”, refiere parte del resolutivo del secretario en funciones de juez federal.

El documento que fue consultado en el Poder Judicial de la Federación, se niega la suspensión definitiva por “falta de materia sobre la cual decretaría”, es decir que el fin reclamado en dicho amparo ya se había solventado, que era la entrega de copias certificadas de la carpeta de investigación, lo cual fue entregado en días pasados y el propio abogado insistió que seguía incompleta, sin embargo el juez federal, ya se pronunció sobre el tema y alegó que ya se había solventado lo anterior.

“Los actos reclamados a dicha autoridad se hicieron consistir en la negativa para proporcionar acceso y la obtención de copias certificadas de la carpeta de investigación 19-2017-13994, lo que ya ocurrió, en consecuencia, lo que procede es negar la suspensión definitiva”, resuelve el secretario en funciones de juez.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

La resolución del juez fue notificada por el Poder Judicial de la Federación el pasado 3 de febrero a las partes correspondientes, por lo que ahora, hasta el día jueves, no existe algún impedimento legal que impida de nueva cuenta que María Eugenia Campos pueda declarar ante un juez de control por la investigación que mantiene la fiscalía en su contra.

De igual forma, el Tribunal Superior de Justicia del Estado recibió a las 14:00 horas del día una nueva solicitud para llevar a cabo una audiencia inicial en contra de los presuntos responsables de haberse beneficiado de la “nómina secreta”, lo cual se mantiene pendiente de agendar por parte de un juez local.

Es de mencionar que el abogado Francisco Molina Ruiz ha alegado en repetidas ocasiones que la Fiscalía General no ha entregado la carpeta de investigación completa, lo cual según el juez federal ya se encuentra solventado y por lo tanto se puede reanudar el proceso en contra de su defendida.

En la audiencia del 2 de febrero, el juez Samuel Uriel Mendoza refirió que no se iba a celebrar una audiencia de formulación de cargos, hasta que el Poder Judicial de la Federación notificara de la negativa de la suspensión definitiva del amparo y se entregara la carpeta completa de la investigación, lo cual quedó solventado el 3 de febrero.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Te recomendamos: