No hay recursos para pagar nómina ni prestaciones: Jesús Mesta

Un subsidio no resuelve los efectos de la pandemia a causa del virus SARS CoV2, sin embargo fue una manera de apoyar a la ciudadanía con los recursos que gobierno tenía disponibles, señaló Jesús Mesta Fitzmaurice, quien agregó que la crisis económica alcanza a las arcas estatales y definitivamente no se contará con capacidad para atender un rebrote en el 2021.

El coordinador ejecutivo de gabinete mencionó que cuando se trazó el plan de apoyo nunca se pensó en que la pandemia se extendería tanto, lo que ha ocasionado que se vayan anexando más recursos, sobre todo para equipamiento y reconversión hospitalaria. A la fecha esos recursos hacen falta para hacer frente a los compromisos gubernamentales, desde pagar nómina, servicios médicos y otras prestaciones. Su esperanza es que se apruebe el crédito de mil 600 millones de pesos que se cabildea en congreso estatal.

En entrevista para El Heraldo de Chihuahua, Jesús Mesta explicó que el Plan Emergente de Apoyo y Protección a la Salud, Empleo e Ingreso Familiar es el más robusto en el país, ninguno ha destinado 3 mil 500 millones de pesos.

Reconoció que no todos son recursos nuevos, sino que se cuenta con diversos recursos que han sido redireccionados de otras áreas, así como de programas que ya venían caminando y se incorporaron como parte del plan, y los estímulos fiscales que se otorgaron. Todo ello auditable.

“Es una combinación de varios conceptos, no quiere decir que los más de 3 mil mdp es recurso fresco, mucho fue parte de los ahorros en el presupuesto y redirecciones, incluso de ajustes que hizo Gobierno del Estado, el Tribunal Superior de Justicia, Congreso del Estado y órganos autónomos”, dijo.

A la fecha se han registrado más de 200 mdp en donaciones por parte de particulares y empresas, que no se contabilizan como parte del plan pero que han ayudado a que ese recurso se destine a otras cuestiones. Entre las donaciones han recibido pruebas de antígeno, material de protección, medicamentos, entre otras cosas, los cuales liberan flujo y carga financiera.



FALTA DE FLUJO IMPIDE EL PAGO DE APOYOS



El fondo hasta el momento contaba con una bolsa de 3 mil 584 millones de pesos. De estos mil 605 mdp fueron de descuentos, incentivos y pérdida de ingresos y mil 979 mdp que se destinaron a salud y apoyos.

De los mil 979 mdp un total de mil 568 mdp ya fueron dispersados, de esta dispersión 850 mdp fueron para Covid-19, entre ella el Bono Covid para el personal y 717 mdp dentro de los reajustes que hicieron cada una de las secretarías.

Están pendientes 410 mdp, sin embargo por cuestión de flujo no se ha podido pagar la cantidad de 156 mdp, “Nos ha faltado flujo debido a que se hicieron inversiones en la Fiscalía General del Estado para colocar filtros, material de protección y otras cuestiones que se reunían para atender la pandemia por un monto de 126 mdp”.

Los 156 mdp son proyectos ya aprobados, pero que no se han podido dispersar. Los otros 254 mdp no se colocaron, ejemplificó que en el tema de turismo se destinaron 72.8 mdp, pero sólo se recibieron solicitudes por un monto de 24.7 mdp, es decir, en algunos programas del plan no hubo quórum.

Además la falta de recursos se debe a que para esta fecha se tenía presupuestado un ingreso por cuestión de créditos de corto plazo de mil mdp, pero sólo se recibieron 400 mdp. “Nos quedamos cortos por 600 mdp, no pensamos que esto iba a durar todo el año, y en cuestión de salud se ha venido incrementando constantemente y se han tenido que hacer inversiones que no se tenían presupuestadas”.

Entre las acciones no presupuestadas están la reconversión hospitalaria, “Ya no libramos otra reconversión hospitalaria, la capacidad es la que exige y no podemos incrementar más”.

El incremento de la movilidad ha sido muy fuerte, todos lo perciben en el tráfico, hay semáforos que duran horas esperando y hay gente por todos lados, el rebrote es un riesgo que se está previendo.

Aplaudió que la gente traiga su cubreboca, porque con ello disminuye el riesgo de contagio por el virus SARS CoV2. Incluso a los restaurantes, centros comerciales y tiendas para que cumplan con las medidas sanitarias a fin de controlar el contagio, “En la medida que todos cumplamos con la sana distancia, uso de cubrebocas, uso de gel y lavado de manos, no vamos a llegar a lo que tuvimos en octubre”.

Además se han desplegado campañas de prevención, así como el área de Telemedicina y Salud Digital, para que la gente no llegue al hospital.

Ahora se está haciendo inversión de 6 millones de pesos para la compra de pruebas de antígenos autorizados por Cofepris para hacer un muestreo estatal más amplio.

Una cuestión que ha acaparado más recurso son las cubre incidencias, donde empleados del Sector Salud que tuvieron que irse a su casa por cuestión de vulnerabilidad tuvieron que reemplazarse, pero a la vez pagar su vulnerabilidad y el sueldo de quien los suple.

Destacó que aún hay planes que continúan con aplicación de recursos, como es el de ocupación temporal, “Esperamos cerrar el año y para enero tener una visión más completa de cómo se dispersaron los recursos por programa, municipios, regiones y beneficiarios”.

Jesús Mesta señaló que incluso se piensa hacer una especie de libro para informar a la población para que conozcan los alcances del plan.

ABIERTOS A UNA AUDITORÍA

Al momento la situación financiera por la que atraviesa Chihuahua es complicada, se está buscando recurso en la Federación, por lo que Javier Corral, el secretario de Hacienda Arturo Fuentes y Jesús Mesta han estado cabildeando para la obtención de recursos. “Aún no hemos perdido la fe y tenemos la esperanza de que los recursos lleguen antes de finalizar este año”.

Señaló que incluso la puerta con la Federación no está cerrada. Pero no destinan recursos.

El pasado miércoles tuvieron reunión con los diputados, entre ellos Rocío González, quien más ha cuestionado el plan, uno de sus reclamos es sobre el porqué la información no está disponible en la página de Transparencia, “Ya se le explicó que cuando la información se sube es porque ya está concretado, en el tema de salud es muy cambiante y eso levantaría alertas porque constante cambian los números y podría despertar sospechosismo”.

Señaló que están abiertos a una auditoría, pues todo lo que tiene que ver con gobierno debe ser auditable y cuestionable por todo mundo. “Estamos conscientes de que este plan emergente no es la solución, ni será el remedio para la gente que tuvo que cerrar sus negocios durante tanto tiempo , fue una paliativo, un apoyo que con los recursos que tenía gobierno los pudimos poner a disposición de la gente”.

El funcionario mencionó que la mejor manera de recuperación para todos será una economía abierta, para ello todos debemos cumplir con las medidas de sanidad.

NECESITAN DINERO, SU ESPERANZA UN CRÉDITO

Jesús Mesta comentó que la esperanza que tienen para recuperar las finanzas es el crédito por mil 600 millones de pesos que actualmente se cabildea en Congreso del Estado, estaría enfocado a obra pública.

“Las obras ahí están y van a seguir caminando, pero el crédito es para cambiar la fuente de fondeo para que el Plan de Inversión pueda concretarse”.

Jesús Mesta explicó que mil 200 mdp son para obra que ya está en camino y es parte del plan de inversión, que se obtenerse el crédito se utilizaría para pagar esa obra y ese dinero destinado a la obra se liberaría para hacer frente a la falta de liquidez en salud, Pensiones, pago de proveedores, entre otras cosas.

Al principio sólo se pediría un crédito por mil 200 mdp, sin embargo ciertas obras en diversos municipios ya se habían cancelado y decidieron aumentar el monto del crédito a mil 600 mdp. Con esos 400 mdp se busca hacer las obras en caso de no aprobarse los mil 200 tendrían que pagarse con el presupuesto de gobierno y esos 400 adicionales no se harían.

“Este no es un crédito de Javier Corral, él ya se va, es un beneficio para todos los que vivimos y vamos a seguir después de septiembre; también para quien entre, porque esto nos va a permitir entregar un sistema de salud mucho más robusto, sin tanta deuda, y eso es de gran beneficio para la administración que inicie en septiembre”, dijo.

En el cabildeo que se ha emprendido uno de los principales argumentos es que es en beneficio de los chihuahuenses y el saneamiento de las finanzas de Chihuahua.

