No tiene Ángeles luz ni agua, requiere una despensa

Sumado a la falta de luz por los apagones causados por las bajas temperaturas de los últimos días, doña María de los Ángeles enfrenta también la falta de agua para sus necesidades básicas.

María de los Ángeles Holguín Sotelo, de 65 años, vive en la Diagonal 86 número 8832, de la colonia Genaro Vázquez, en un solo cuartito que comparte con su pareja, Gerardo Linares, de 55 años.

Con la falta de energía eléctrica los alimentos se le echan a perder y ha tenido que encargar con su vecina su medicamento para la diabetes (insulina), que requiere mantenerse a una temperatura de 2 a 8°C.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

“A ella le queda mucho hielo en el refrigerador cuando llega la luz”, explicó a El Heraldo. “Ahorita el agua no hay, ayer agarré una jarra y me queda tantita, apenas sale un chorritito de esa manguera, no hay para hacer comida, para bañarse, para tomar, para el baño, principalmente, para nada”, dijo.

Si deseas ayudar a María de los Ángeles, llama al número 614-487-2127, para que te dé más información.

