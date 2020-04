Obligan a médicos del ISSSTE a no usar equipo

Personal del Issste se queja de que no les han dotado de equipo necesario para la atención de pacientes Covid-19, al tiempo que exigió la destitución de los directivos.

En la zona elementos de vigilancia y protección federal cuidan que las personas no permanezcan en el nosocomio y evitar aglomeraciones.

El personal médico del Hospital Lázaro Cárdenas del Río en Chihuahua denunció que han recibido pacientes de Covid-19 sin las medidas de protección necesarias, exponiéndose a un contagio.

Los trabajadores relataron que este sábado pasado ingresaron dos pacientes al nosocomio y no se contaba con el equipo necesario ni adecuado, ya que por órdenes de la directora del hospital, doctora Magdalena Fernández, así como de la jefa del servicio de epidemiología, la doctora Victoria Terrazas y del encargado del área de urgencias no pueden usarlo a fin de no causar pánico en la población derechohabiente y hasta del mismo personal.

Uno de estos pacientes derivó en un fallecimiento, el cual fue trasladado por varias áreas del nosocomio sin ningún cuidado, esparciendo el contagio. Otro paciente fue enviado al Hospital Central por el mismo diagnóstico.

Además una persona del área de mantenimiento resultó positivo al virus SARS CoV2 y aun así se niegan a realizar pruebas al personal que estuvo en contacto con el contagiado.

Los quejosos decididieron omitir su nombre debido a que temen represalias por parte del cuerpo directivo. Ante la situación de hostigamiento laboral también presentaron la denuncia en la Delegación del Issste, donde esperan ser atendidos, ya que solicitaron la destitución de los directivos y jefes de servicio antes mencionados por su falta de ética, profesionalismo y empatía hacia sus compañeros médicos y de enfermería.