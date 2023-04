Abundan quejas vs Bancos por cargos no reconocidos de hasta 200 mil pesos en Parral

Cobros no reconocidos de hasta 200 mil pesos y reclamos de la tarjeta de crédito; son las quejas con más incidencias en bancos de Parral; además, cuatro instituciones entre los que se incluyen Banamex, BBVA, Banco Azteca y Santander, acumulan hasta un 75 por ciento del total de 130 quejas que hay en toda la ciudad.

José Carlos Esparza, titular de la oficina de la Condusef en Parral, detalló que en las atenciones brindadas a la ciudadanía parralense, han podido detectar cobros no reconocidos de hasta 200 mil pesos en tarjetas de crédito.

Indicó que esto ocurre cuando al verificar estados de cuenta, los clientes del servicio de banca se percatan de que hay cobros que desconocen, en ocasiones no se reconocen, ya que fueron víctimas de extorsión, ya que los hackers aprovechan este método para utilizar las tarjetas de terceros, y se dan cuenta hasta que el cargo está en su estado de cuenta.

El encargado de la oficina en Parral, informó que Banamex acumula 30 quejas; Banco Azteca 23; BBVA 28; Santander 16; el concentrado de quejas en estos cuatro bancos representa casi el 75 por ciento del total.

Detalló que el resto de quejas se distribuye de la siguiente manera: Bancoppel 14; Banorte 6; Banco INVEX y HSBC un total de cuatro cada uno; ScotiaBank tres; Multivia e Inbursa una queja cada institución.

Según la información referida en el reporte, la principal queja de los habitantes de la región sur de Chihuahua fue por consumos no reconocidos, ya que se acumularon hasta 39 incidencias en este sentido.

A esto se le suman un total de 25 quejas por “Transferencia Electrónica no Reconocida”; además en el tema de “Cargos no reconocidos en la cuenta”, se acumulan un total de 12; asimismo, “Disposición de efectivo en Cajero Automático no reconocido por el usuario”, se suman un total de 11 quejas.

El resto de causas que originan una queja con alguna institución financiera se originan por la “Solicitud de entrega de fondos a beneficiario del titular fallecido no atendida (2); Préstamo no reconocido (4); Cobro de seguro no reconocido (1); el cajero automático no entrega la cantidad solicitada (5); Emisión de tarjeta de crédito sin solicitud (3); Solicitud de cancelación de producto o servicio NO atendida (6).”

Además, se le suman el “Pago o deposito NO aplicado total o parcialmente al producto o servicio (3); Depósito NO aplicado total o parcialmente (5); Inconformidad en el cobro de comisión no reconocida o no pactada en el contrato (2); Incumplimiento con los términos del contrato (6); Solicitud de entrega de recursos NO atendida (5); Transferencia electrónica NO aplicada (1)”.

Se destaca que dentro de la información expuesta, que el producto con más reclamos en el primer trimestre de 2023 fue la tarjeta de crédito, que acumuló un total de 47 reclamos; seguido de la tarjeta de débito que sumó 32.

