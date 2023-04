Adulto denuncia públicamente a su hijo por presunto intento de despojo y amenazas

Adulto mayor denunció públicamente a su hijo, a quien señala de intentar despojarlo de su vivienda en la colonia Emiliano Zapata, además de amenazarlo de muerte; “Es un problema que ya tiene tiempo, ya no sé con quién acudir, la autoridad ha hecho muy largo el proceso, mi hijo se ha adueñado de una parte de mi propiedad, diciendo que él es mi único heredero de todo lo que un día logre crear con mi esposa”.

El adulto mayor, Salvador Carrera arribó a esta Casa Editorial para denunciar públicamente a su hijo, Salvador C.R. a quien señala de presuntamente querer despojarlo de su propiedad, ubicada en la calle Mártires 3 de Mayo.

Asimismo, el entrevistado resaltó que interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado Zona Sur por el delito de amenazas, en hechos ocurridos el 21 de marzo del 2021.

Foto: Rosy Reyes | El Sol de Parral

Mencionó que los problemas comenzaron desde hace nueve años, cuando su hijo en compañía de su esposa arribaron a su domicilio y comenzaron a vivir en una parte de la casa; sin embargo, al paso del tiempo, el hombre le manifestó su intención de vender una parte del domicilio.

“Es mi propiedad, la que construí al lado de mi esposa quien lamentablemente ya falleció; sin embargo, ahora uno de mis hijos quiere despojarme de ella, diciendo que es mi único heredero, lo cual no es verdad”, señaló.





Foto: Rosy Reyes | El Sol de Parral

Refirió que tras los problemas acudió ante la Fiscalía General del Estado Zona Sur, para interponer la denuncia correspondiente debido a que ha sufrido amenazas de muerte.

“El proceso con la autoridad ha sido muy lento, me tratan a mi como si fuera un delincuente, cuando yo soy el legítimo propietario de este inmueble, no me parece justo, ya estoy cansado , lo único que pido es que me ayuden a que mi hijo me deje vivir ya en paz”, expresó.

Ante esta situación, el adulto mayor realizó un llamado a las autoridades para que le brinden una solución debido a que aunque su hijo ya no vive en su casa, no ha desalojado el inmueble, sino al contrario ha cerrado algunos de los accesos que le impiden la entrada.

“Mi hijo y su familia ya no viven aquí; sin embargo, no se han llevado sus pertenencias y justo en la entrada colocaron un vehículo que me impide el libre acceso a mi propiedad, además de que han puesto cámaras de vigilancia”, finalizó.