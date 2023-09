Alerta Condusef por denuncias contra bancos en Parral; van más de 250 en el año

La Comisión Nacional de Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros en Parral (Condusef), ha recibido en lo que va del año 2023, un total de 252 denuncias contra los bancos por diferentes causas, entre ellas por consumos no reconocidos, transferencias no reconocidas en tarjetas de crédito o débito, así como en cajeros automáticos que no entregan el total del efectivo que el cliente solicitó.

Lo mencionado fue expresado por José Carlos Esparza, encargado de la oficina de Condusef en Parral, destacando que ellos atienden regionalmente, así como a localidades en el norte de Durango, además de los municipios de la región sur de Chihuahua como: son; Jiménez, López, Coronado, Valle de Allende, Valle de Zaragoza, Matamoros, Santa Bárbara, San Francisco del Oro, el Tule, Huejotitán, Balleza, Guachochi y obviamente, el municipio de Parral.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

El titular de la oficina en la ciudad, destacó que las denuncias son todas las que comprenden las cuestiones ante las instituciones financieras de objeto múltiple, entidades no registradas y registradas que vienen siendo los bancos, donde se derivan varias irregularidades.

Agregó que en lo que va del año, Condusef Parral ha recibido alrededor de 252 denuncias contra instituciones de banca, pero de esas son cuatro bancos, los que absorben en un 75.79 por ciento las mismas, siendo estos: Azteca, Banamex, Bancomer y Bancoppel.

En la gráfica, José Carlos Esparza, encargado de la oficina de Condusef en Parral. Foto: Eduardo Villalobos | El Sol de Parral

Las causas por las que más se queja el usuario, son: 126 se derivan de consumos no reconocidos y 34 son de transferencias electrónicas no reconocidas, ya sea en tarjeta de débito o de crédito, también otra es ante los cajeros automáticos, ya que no entrega la cantidad que se solicitó.

Otra de las causas de las quejas que se tiene, es a la hora de realizar un depósito, pues no se hizo total o parcialmente y también sobre la cancelación de un producto que no se solicitó, como una tarjeta que nunca fue requerida.

Foto: Luis Murillo | El Sol de Parral

Estas son las causas más comunes que se reciben en la Comisión Nacional de Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros en Parral, las quejas sobre tarjetas de crédito son la que más reclamaciones presentan, seguida de la de débito.

Ante esto, la recomendación que ellos hacen al usuario es que tengan mucho cuidado al momento de adquirir una tarjeta, ya que al recibir una llamada a su celular o bien, cuando les mandan una liga de WhatsApp o a través de un mensaje, al momento que lo abren, los presuntos defraudadores por ahí acceden al sistema y les hackean su teléfono.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Para esto, José Carlos Esparza, titular de la Comisión en Parral, indicó que al momento de hacer la denuncia, el usuario debe de presentar su estado de cuenta, para que así se pueda verificar lo que se le cargó, y así ellos proceden y hacen la denuncia punto por punto para que esté completo el expediente y poderlo turnar.

Así mismo, es obligatorio presentar su credencial de elector, un correo electrónico y el número de teléfono.

NOTA: Tras presentar la queja o denuncia, la respuesta a la petición se realizará en 29 días, con un mensaje en el correo electrónico, este sería el procedimiento para que los demandantes tengan la resolución de lo que se está reclamando.

Nota publicada originalmente en El Sol de Parral