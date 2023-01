Alertan por anuncios fraudulentos en grupos de ventas de Facebook en Parral

Alertan en redes sociales por fraudes en los que se realiza la supuesta venta de artículos y una vez depositado el dinero, el vendedor no vuelve a responder las llamadas, además supuestos préstamos de hasta 100 mil pesos con facilidades de pago y sin mayores requisitos: Parral ocupa el lugar número 10 a nivel nacional por el delito de fraude dentro de las 249 ciudades con más de 100 mil habitantes.

A través de redes sociales, ciudadanos han alertado sobre las modalidades de fraudes que supuestamente se están cometiendo en Parral, por lo que exhortaron a las personas a que antes de realizar alguna compra o solicitar un préstamo verifiquen su legalidad.

Lo anterior es debido a que en uno de los casos, la víctima contactó a una supuesta vendedora, quien ofertaba una estufa y dos cocinetas, por lo que tras dialogar con ella, le solicitó la transferencia del pago, por lo que la mujer accedió y le depositó mil trescientos pesos.

Una vez hecho el depósito, no volvió a responder las llamadas, mensajes y borró las publicaciones en los grupos de compra-venta de la plataforma de Facebook , sin dejar rastro alguno de su contacto.

“Yo confié en ella, le paguó por el artículo y después borró todo y no puedo ni localizarla, espero y a alguien no le haya hecho lo mismo que a mi, no se vale, gente aprovechada” expresó la víctima.

Asimismo, otros usuarios de la plataforma alertaron sobre los préstamos de dinero en los que supuestamente pueden adquirir hasta 100 mil pesos, ofreciendo a las personas interesadas pagos mínimos y con requisitos menores.

En dichas publicaciones se ofrece desde mil hasta cien mil pesos, por ejemplo por mil pesos se pagarían en total con el interés mil quinientos pesos, con pagos de 62.5 pesos a la semana o 125 quincenal, mensual 250 a seis meses.

Sin embargo, los parralenses alertaron sobre esta modalidad debido a que indican que son perfiles falsos y se realizan las publicaciones en diferentes grupos como en Tamaulipas, Tepotzotlán, Tamazunchale.

“Son estafadores, piden depósito según para la liberación del préstamo, no caigan” son algunos de los comentarios que se pueden observar en diversas publicaciones.

El delito de fraude presentó un mayor crecimiento durante el 2022 en Parral, lo cual lo posicionó en el lugar número 10 dentro de las 249 ciudades con más de cien mil habitantes, según informó el titular del Observatorio Ciudadano y del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana en Parral (FICOSEC) Rodrigo Chávez.

Ante esto, el titular indicó que es un tema en el que se debe trabajar en conjunto, tanto por parte de las autoridades policiacas como con la ciudadanía en general.