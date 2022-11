Aún sin respuesta de Fiscalía ni Educación madre que denunció bullying contra su hijo

A 20 días de que su hijo sufriera bullying en un jardín de niños y fuera golpeado por un compañero, aún se encuentra sin respuesta de la Fiscalía ni de los Servicios de Educación la señora Julia Gallegos, ya que debido a la gravedad del caso la afectada levantó denuncia ante Fiscalía, así también acudió a Derechos Humanos y DIF Municipal, todo esto para que se esclarezca la responsabilidad que tienen los docentes del preescolar donde estaba su hijo.

Julia Gallegos, madre del menor J.E.F.G., niño que se vio afectado por bulliyng y golpes, indicó que ella antes de levantar la denuncia contra las docentes del Jardín de Niños Independencia por omisión de cuidados el pasado miércoles 9 de noviembre, en periciales le sacó un certificado médico al niño por los golpes que recibió de un compañero del salón, ya que el menor recibió golpes y mordidas.

Señaló que la maestra del salón ya había detectado que a su niño lo molestaban con acciones de bullying desde un mes antes, pero ella nunca le notificó que su hijo fue víctima de estos actos, refirió que su pequeño tiene problemas de lenguaje y esta situación lo va a afectar en el aprendizaje, la directora de la escuela Beatriz H. le dijo que eso era un proceso normal de adaptación, la señora Julia Gallegos le reclamó porque ya habían sido tres veces de que el menor fue víctima de golpes.

Es por ello que levantó la demanda ante Fiscalía por omisión de cuidados por parte de la maestra del salón como también de la directora al hacer caso omiso del asunto, en última instancia le señaló la directora del kínder que procediera como mejor le pareciera, debido a lo incompleto del informe de investigaciones de parte de Fiscalía, ella pidió una ampliación de la denuncia para poderla presentar a Derechos Humanos.

Así también, por parte de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua no ha tenido ninguna respuesta, incluso ella platicó con la supervisora de la zona 9277 para solicitarle una constancia de que ella había dado aviso, la cual al principio quedó en entregársela, pero a final de cuentas le comunicó la supervisora que ella no le iba a dar nada, si ella procedía con la denuncia de todos modos no se la iba a proporcionar.

Indicó la afectada que tanto la profesora del salón como la directora Beatriz H. no comunicaron el problema a la Sociedad de Padres, los demás no sabían del problema, fue una cosa que querían ocultar a los padres de familia y que cuando los padres de familia se enteraron se solidarizaron con ella hablándole por teléfono, unos de estos padres de familia pasaron también este problema de bullying con sus hijos.

La afectada manifestó que hasta el momento se encuentra sin respuesta por parte de la Fiscalía y de los Servicios de Educación, a 20 días de que su hijo sufriera bullying en el Jardín de Niños Independencia que se encuentra a un costado de los SEECH, en la calle Privada Colón, ella solicita que se esclarezca qué fue lo que pasó con su hijo, ya que tiene problemas de lenguaje severo y estas acciones de violencia que vivió le van a afectar en su aprendizaje, aun cuando ya lo cambió de kínder, señaló que para ella es importante ya que tiene qué atender a su hijo.

La denuncia la puso porque consideró que es omisión de cuidados, donde consideró que sí hay responsabilidad porque ya se dio cuenta que hay más niños agredidos, incluso en el Jardín de Niños le negaron los nombres de las maestras de inglés y de danza, donde al parecer son ellas mismas y están cobrando.

Indicó que presuntamente, tanto la directora como la maestra encargada de grupo, son allegadas a los familiares del niño que realiza estos actos de violencia en perjuicio del afectado, quien debido a su condición, no puede denunciar de manera concreta la situación.