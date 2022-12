Capacitan en Parral a personal médico en atención a pacientes víctimas de abuso

Médicos y enfermeras del sector salud toman capacitación para saber cómo dar una atención inmediata a las personas que hayan sufrido violencia sexual, esto con la finalidad de no victimizar a la persona que haya padecido de agresiones sexuales físicas que van desde los golpes hasta la violación.

Recibe las noticias más importantes directo a tu WhatsApp

Raúl Cuevas Villarreal, titular de promoción y salud reproductiva en adolescentes y aborto seguro de la Secretaría de Salud fue el encargado de impartir el curso de capacitación, el cual indicó que este curso tuvo una duración de 3 días en las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria III, en un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde.

Te puede interesar: Llama Cofepris a fortalecer medidas para prevenir riesgos sanitarios

El curso tuvo como tema la atención de violencia sexual de atención inmediata para el personal de primer y segundo nivel del personal de enfermería y personal médico, es precisamente para el departamento de Urgencias y la finalidad de saber cuáles son los protocolos de atención los casos de violencia sexual tempranos y tardíos.

El personal médico deber de atender los casos de una manera profesional dando la atención médica sin que se victimice a la persona agredida, estas atenciones pueden ser desde contusiones, golpes hasta violaciones, el personal médico es el que atiende de manera inmediata a la población, dijo que el tema de violencia sexual pega directamente a la población.

Chihuahua Aumentan 69% casos de Covid-19: En 48 horas, se reportan 5 muertes

Es por ello que tanto las mujeres, niños y niñas que se lleguen a tratar es importante saber qué hacer cuando se presenten estos casos en los hospitales o centros de salud, ya que señaló que el personal cuenta con tiempos específicos en darles la atención y limitar los daños que ya fueron provocados por la violencia sexual, indicó Cuevas Villarreal titular de Promoción y Salud Reproductiva en adolescentes que estas pláticas y cursos se están impartiendo en todos los Centros de Salud del estado.

Donde ya llevan tiempo haciéndolas de manera consecutiva, dependiendo las necesidades de cada una de las jurisdicciones, así también informó que en la región sur del estado fueron 40 personas las que se les capacito, fueron personas de primer nivel de la secretaria de salud, personal del ISSSTE, de pensiones civiles del estado y de seguro social, donde el que convoca es la subdirección de salud reproductiva de los servicios de salud de Chihuahua.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Además indicó que esto con la finalidad de no victimizar a la persona que haya padecido de agresiones sexuales físicas que van desde los golpes hasta la violación, el propósito es no causarle más daño a la persona y no victimizarla más de lo que esta, para ello hay protocolos que se deben de manejar y es importante saberlos, el objetivo es orientarla y tratarla en su atención médica.