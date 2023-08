Caso David Gámez: Ofrecen 50 mil pesos por informes sobre dueño de la yegua

Ofrecen recompensa de 50 mil pesos a quien brinde información verídica que pueda dar con el dueño de la yegua que provocó el accidente donde, el pasado 20 de junio, el joven David Gámez perdió la vida. Fue la regidora de Previsión y Asistencia Social, Ma. Del Carmen Franco, quien expuso la iniciativa ante el Cabildo Municipal de Aldama, misma que fue aprobada por unanimidad de votos. “Es una injusticia”, manifiesta.

Este jueves pasado, el Cabildo Municipal de Aldama aprobó, por unanimidad de votos, la iniciativa de la regidora, Ma. Del Carmen Franco, donde se busca entregar una recompensa a quien brinde información que pueda ayudar a dar con los responsables del caso de David Gámez, quien perdió la vida el pasado 20 de junio en un accidente en la carretera de Aldama al atravesársele un semoviente.

La regidora del Partido del Trabajo (PT), expuso que esta iniciativa se presentó bajo el antecedente de que, el caso de David Gámez no es el único, pues destaca que son muchos accidentes los que se presentan en las carreteras de Chihuahua cuando los animales andan sueltos en las calles.

Ma. Del Carmen Franco, regidora del municipio de Aldama. Foto: Cortesía | Municipio de Aldama

“Se han ocasionado muchas desgracias, por eso se propuso, para que se autorizara una partida de 50 mil pesos para que alguien informara verídicamente sobre el dueño del caballo que terminó con la vida de este joven”, refirió la edil.

Asimismo, la regidora mencionó que los 50 mil pesos serán aportados entre los regidores y el Municipio, donde se destaca que, 25 mil pesos serán cubiertos por parte de la Presidencia Municipal, y el resto, será cubierto por los 12 regidores que hay en el Cabildo, correspondiéndole a cada uno pagar la cantidad de 2 mil 83 pesos.

En este sentido, mencionó que no se ha tenido ningún acercamiento con la familia del joven David Gámez, y que la propuesta nace luego de las injusticias que se presentan en las diferentes situaciones donde se han ocasionado accidentes.

“Ya es justo que se haga justicia (…) nace de las injusticias que estoy viendo alrededor, ver que no hay nada para que se haga justicia, puras redes sociales, dimes y diretes y la investigación no se hace y la justicia no llega”, explicó.

Por último, invitó a la comunidad a que se animen a dar la información que ayude a dar con el responsable, ante ello, se propuso que son 50 mil pesos de recompensa para quienes tengan algo de información. Quienes tengan datos, pueden acercarse a la Fiscalía o llamar para “pasar el dato”.

