Caso Marcelino: Todo lo que sabemos del atropello y muerte de un ciclista en Parral

Sábado 14 de octubre, a temprana hora, Marcelino Corral Rubio se levanta y enciende la estufa de leña para preparar café antes de irse a trabajar, su esposa inicia las labores del hogar y minutos más tarde, Marcelino se despide, como cada día, para salir a ganarse el sustento de su familia. "Ya me voy", dijo a su esposa, quien amorosamente le dio un beso en la mejilla para despedirlo, minutos después vuelve a despedirse "Ya me voy", como si presintiese el fatal accidente que le ocurriría más tarde... "¡Chaparro, ya te has despedido muchas veces, qué Dios te bendiga!", le respondió con amor su esposa, sin saber que esa sería la última vez que vería con vida a su compañero de vida, "Chelino".

El día transcurrió con normalidad para Roberta, esposa de Marcelino cuando, de repente, su calma se ve interrumpida por una llamada, era su hijo que sin preámbulos le informa: "Mamá, un carro aventó a mi papá", pero tranquila, está respirando". La angustia apenas comenzaba para esta esposa y madre que se apresuró a tomar sus cosas para dirigirse al hospital, no pudo ver a su esposo en sus últimos momentos, debido a la gravedad de las lesiones que sufrió en el trágico accidente que horas más tarde le arrebataron la vida. "Su esposo ha muerto", fue la noticia que como estocada final quebró en mil pedazos el corazón de Roberta al perder a su compañero de vida.

Marcelino vivía junto a su esposa y tres hijos en una casa de madera, hule y lijas, y cada día salía a ganarse el sustento trabajando de manera honrada. Foto: Rosy Reyes | El Sol de Parral

No pudo realizar los trámites del funeral, su hija mayor solicitó apoyo en el Velatorio Municipal, a ser una familia de escasos recursos, así "Chelino" fue acompañado por Roberta y su hijo en la funeraria. "No puede ser que "Chelino" ya no esté, siento que no le estoy llorando a mi esposo, no se parece en nada a su fotografía", dijo entre sollozos Roberta, quien en adelante deberá enfrentar la vida sola y sacar a sus tres hijos adelante: una joven con parálisis cerebral totalmente dependiente, un menor de 15 años que debió abandonar sus estudios para apoyar en los gastos a la familia y un bebé de meses, su familia ha quedado incompleta, falta "Chelino".

¿Cómo ocurrió el accidente que provocó la muerte de "Chelino"?

"Chelino" fue embestido por una una camioneta GMC en la avenida Niños Héroes cuando circulaba a bordo de su bicicleta, saliendo del acceso al Gran Estadio Parral.

El accidente dejó lesiones de gravedad en el cuerpo de "Chelino", por lo que debió ser trasladado de urgencia al hospital.

Se sabe que el accidente ocurrió aproximadamente a las 20:00 horas cuando a los Sistemas de emergencias se solicitó la presencia de paramédicos y tránsitos municipales, de acuerdo a lo sucedido, "Chelino" circulaba por el acceso al Gran Estadio Parral y al incorporarse a la avenida Niños Héroes fue embestido por la unidad.

"Chelino" fue embestido por una camioneta en la avenida Niños Héroes y las lesiones que le provocaron el accidente finalmente terminaron por arrebatarle la vida. Foto: Isaac Molina | El Sol de Parral

Muere "Chelino"

El domingo 15 de octubre, a temprana hora se dio a conocer sobre el fallecimiento de Marcelino Corral Rubio, "Chelino", como cariñosamente le llamaban, su cuerpo no pudo resistir la gravedad de las lesiones, al presentar traumatismo craneoencefálico y fractura en la pierna derecha.

Aunque paramédicos de Cruz Roja, arribaron al sitio para brindarle las primeras atenciones y trasladarlo al hospital, "Chelino" no pudo reponerse a las lesiones que el impacto de la camioneta le habrían provocado; el conductor de la unidad presuntamente responsable fue identificado como Evaristo P.M. quien detuvo la marcha para atender el incidente, al lugar también acudieron los elementos del departamento de Tránsito y Vialidad así como personal Seguridad Pública quienes dieron apoyo.





Conductor responsable, familiar de la síndica Alma Portillo

El conductor de la unidad presuntamente responsable fue identificado como Evaristo P.M., quien fue sancionado únicamente con una multa al determinar los elementos de tránsito durante el peritaje que la responsabilidad del accidente fue de Marcelino Corral, sin embargo testigos del hecho declararon lo contrario, y se llegó a especular que el actuar de la autoridad fue debido al parentesco del responsable con la síndica Municipal, Alma Portillo Lerma, quien rechazó categóricamente haber incidido en los hechos ocurridos el pasado sábado en los que Marcelino perdió la vida.

“Cualquier afirmación o insinuación que sugiera lo contrario es completamente infundada”, sentenció.

En ese sentido, la servidora pública exigió que se aplique todo el peso de la ley a quien o quienes resulten responsables de este lamentable suceso, ya que la justicia debe prevalecer y no debe de haber espacio para la impunidad.

Durante el peritaje se determinó que la responsabilidad del accidente fue del ciclista, Marcelino Corral Rubio. Foto: Isaac Molina | El Sol de Parral

Irregularidades en las investigaciones

Luego que se diera a conocer la muerte de Marcelino "Chelino" Corral Rubio autoridades ordenaron investigar el actuar de tránsitos debido al peritaje que emitieron, en el que señalaron que el hombre se impactó en contra de un automóvil en la avenida Niños Heroes, cuando iba a bordo de su bicicleta; por parte del Gobierno de Parral se informó que no se tolerarán actos fuera de la legalidad y además brindarían apoyo a la familia de "Chelino" que, como ya dijimos dejó en el desamparo a su esposa Roberta y tres hijos, una de ellas con parálisis cerebral totalmente dependiente.

A través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, se dio vista a la unidad de Asuntos Internos para que iniciara una investigación exhaustiva del comportamiento de los elementos de Tránsito y el juez cívico involucrados en este caso, ya que, informes iniciales indican que realizaron un peritaje y recabaron entrevistas; posteriormente, resolvieron dejar en libertad al conductor, quien únicamente hizo el pago de una multa.

Posteriormente, el día de hoy se dio a conocer la suspensión de los tránsitos involucrados en el peritaje del accidente donde murió "Chelino" tras el análisis de los informes, el peritaje de tránsito terrestre, videos y demás evidencia recopilada, el Gobierno de Parral determinó que hay indicios de que no actuaron con la debida diligencia en el ejercicio de sus funciones.

El proceso de separación del cargo permitirá que Asuntos Internos lleve a cabo una investigación profunda en relación con el incidente, garantizando así una revisión imparcial y transparente de las circunstancias que rodearon el accidente que provocó la muerte de "Chelino".

Además la Dirección de Seguridad Pública Municipal dio vista de estos hechos a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, para los efectos legales correspondientes.

Y mientras se realizan las investigaciones una familia ha quedado incompleta al faltar el pilar económico de su hogar, y, además del dolor de haber perdido a su ser querido permanecen en espera de justicia por los hechos en los que murió "Chelino".

