Cuando un gobierno no sabe gobernar, militariza: Sánchez

"Cuando un gobierno no sabe gobernar, militariza", así se posicionó durante esta mañana el diputado integrante de la bancada de Movimiento Ciudadano, quien se ha mantenido en contra de las políticas empleadas.

Hoy este gobierno populista despliega al Ejército, militariza el país y le confiere puestos estratégicos de operatividad haciéndolo incompatible con un país democrático, de instituciones civiles.

Así lo declaró el diputado de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, previo a la discusión en el Congreso de Chihuahua de la Reforma Constitucional de la Guardia Nacional para ampliar la presencia de los militares en las calles.

“Cuando un gobierno no sabe gobernar, militariza. Cuando a un gobierno poco le importa su gente, militariza. Es el pan de cada día de los mexicanos que vemos cómo se sacrifican los derechos humanos, cómo se pisotea nuestra Constitución o se modifica por el sólo numen megalómano de militarizar todo lo que se toca”, señaló.

El legislador chihuahuense adelantó que en Chihuahua se mandará un mensaje contundente de defensa de la patria y la democracia, rechazando la militarización que busca perpetuar una estrategia de seguridad fallida que ha resultado en 130 mil mexicanos asesinados en el sexenio.

Asimismo, advirtió que la visita del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, a Chihuahua, representa un intento más de chantaje para impulsar los proyectos del régimen populista, por lo que llamó a las diferentes fuerzas políticas a no ceder ante las presiones del funcionario federal.

“Chihuahua no olvida las declaraciones de Adán Augusto, el insulto a nuestra inteligencia y sobre todo no olvida el desprecio permanente del régimen populista hacia el norte que trabaja, que produce y que no se someterá al populismo empobrecedor”, comentó.

Sánchez Villegas en su momento también remarcó que el proceso de hipermilitarización que vive el país pone en riesgo el destino democrático de México, donde ya convive un gobierno civil militar que antepone a las fuerzas armadas por encima de cualquier autoridad civil.

Publicada originalmente en El Sol de Parral