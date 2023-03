Desde Aurora Reyes hasta Elisa Griensen, las mujeres más destacadas de Parral

A lo largo de la historia, han existido mujeres talentosas y capaces, cuyo legado hasta el día de hoy se mantiene vigente por ser precursoras en el área que desempeñaron. Las parralenses no han sido una excepción, siendo reconocidas por su tenacidad. Por eso, hoy conoceremos a algunas de las mujeres más destacadas que nacieron o radicaron en la llamada "Capital del Mundo".

Aurora Reyes

Aurora Reyes Flores nació un 09 de septiembre de 1908, en Hidalgo del Parral, Chihuahua. Además de pintora, es recordada por sus habilidades como escritora, poetisa, feminista y activista social, además de su labor como maestra.

Con el fin de especializarse como artista plástica, migró a la ciudad de México en el año 1921, para ingresar a la Escuela Nacional Preparatoria, donde conoció y se volvió amiga de la reconocida Frida Kahlo, a quien incluso le dedicaría una de sus obras artísticas.

Mural titulado “El primer encuentro”, que refleja el contacto entre dos culturas; indígenas y españoles. Foto. Cortesía | Secretaría de Cultura

Aurora Reyes mantenía un fuerte compromiso social con las causas de los pobres y los oprimidos, siendo incapaz de callar ante las injusticias, lo cual siempre trató de plasmar a través de su arte. Su primer mural refleja este sentir, en su obra titulada "Atentado a las maestras rurales" (1936), donde muestra la lucha de las docentes mexicanas por mejorar las condiciones políticas y sociales de la época.

La obra de Reyes se vio fuertemente influenciada por sus ideales de justicia y lucha por los derechos de las mujeres, lo cual quedó plasmado tanto en su obra pictórica como en sus escritos.

Sus ideas sobre la patria y su visión de las mujeres fueron compartidas en libros de poesías como:

Humanos paisajes (1958)

La máscara desnuda (1969)

Espiral en retorno (1981)

Mientras que, por el lado de las artes plásticas, Autora fue creadora de siete murales, siendo uno de los más conocidos su primera obra; "Atentado a las Maestras Rurales", cuyo nombre original era "La maestra asesinada".

Nellie Campobello

Nellie Campobello Morton nació el 7 de noviembre de 1900, en Villa Ocampo, Durango, pero en su infancia se trasladó a Parral, lugar donde experimentó la Revolución Mexicana. Su contexto que iba más allá de esta última ciudad se extendió en toda la región, dejando en sus libros narraciones de gran valor para entender lo que sucedía en ese momento.

Autora de obras como “Cartucho” y “Las manos de mamá”, Nellie nos reveló a las personas de niñez, tanto a su familia como a los soldados que participaron en la primera revolución social del mundo en el siglo XX. Permitió que conociéramos las historias de El Kirilí, José Antonio, Nacha Ceniceros, Babis, entre otros hombres y mujeres que murieron en el referido proceso.

La calle Segunda del Rayo, el puente de piedra y las vías del tranvía de Parral, fueron inmortalizados en la narrativa de esta gran mujer, nacida en Ocampo y adoptada por los parralenses. Mujer que merece distinciones, reconocimiento de los que pretendemos ser hermanos, porque ella es símbolo y es historia que nos une.

Este pasado también nos lleva a Gloria Campobello, hermana menor de Nellie que cuidó tras la ausencia de su madre y que nació en Parral el 21 de octubre de 1911. Ella fue una destacada coreógrafa y bailarina de ballet, fundadora junto con su hermana de la Escuela Nacional de Danza, la primera institución pública en México dedicada a la enseñanza de la danza y surgida durante un periodo de gran efervescencia cultural y artística decisivo en el proceso de modernización del país.

Yolanda Varela

Yolanda está considerada dentro del selecto grupo de divas mexicanas que resaltaron en el llamado cine de oro, logrando trabajar al lado de importantes actores como Jorge Negrete y participar en más de 30 producciones fílmicas, a pesar de que años más tarde, prefirió cambiar la actuación por el trabajo en el hogar.

El nombre real de la actriz era Carmen Yolanda Sainz Reyes, nacida en Hidalgo del Parral un 30 de marzo de 1930, pero es más recordada por su nombre artístico; Yolanda Varela.

Desde muy joven, demostró sus habilidades artísticas como bailarina de ballet, estudiando en el Instituto Nacional de Bellas Artes, en México. Lo que fue un parteaguas para iniciar su carrera dentro del cine, donde era buscada para interpretar papeles secundarios.

Fue algunos años más tarde, cuando el director Ismael Rodríguez, elige a Yolanda Varela en el papel protagónico de su cinta; “Dos tipos de cuidad”, que unió a las dos más grandes estrellas de la época; Pedro Infante y Jorge Negrete.

A pesar de los grandes éxitos que cosechaba en toda aquella película en que participaba, la diva chihuahuense tomó una decisión personal que dejó sorprendidos a todos, pues en medio de su fructífera carrera, decidió alejarse para siempre de los escenarios.

Elisa Griensen

Nació en Hidalgo del Parral, Chihuahua, el 2 de enero de 1888. Era hija de padre francés y de madre mexicana con raíces españolas. Elisa Griensen y sus hermanos quedaron huérfanos cuando ella tenía cuatro años de edad y su hermana Virginia, que en ese entonces tenía 22 y había estudiado costura, se hizo cargo de todos ellos.

Varios autores mencionan que Elisa tenía un carácter temperamental, nacionalista y patriota, y acostumbraba también hacer guardia frente a una bandera mexicana que tenía en su casa, cantando el himno nacional y frente a un busto de Napoléon Bonaparte, cantando La Marsellesa. Sin embargo, el acto de heroísmo de Griensen está enmarcado en la llamada expedición punitiva o tercera intervención estadounidense.

El 12 de abril, llegó una parte de la expedición a Hidalgo del Parral, la cual era comandada por el Mayor Frank Tompkins. Los habitantes estaban en desacuerdo con la ocupación de los soldados estadounidenses y comenzaron a reunirse manifestando su descontento. Elisa Griensen, quien en ese entonces estudiaba en Estados Unidos, estaba de vacaciones en la ciudad, presente entre los manifestantes.

Al ver que nadie iniciaba ninguna acción, Griensen le reclamó al presidente municipal de la ciudad, José de la Luz Herrera, el que no tomara la iniciativa para echar a los estadounidenses de la ciudad. Al no recibir su respaldo, Griensen solicitó el apoyo de la gente de la plaza y se dirigió a la escuela primaria donde tomó la bandera nacional.

Posteriormente se dirigió al grupo de rebeldes para solicitar su ayuda: "He buscado ayuda y no me han secundado; sin embargo, alguien tiene que hacer algo". Junto con los niños y algunas mujeres, Griensen se encaminó hacia la tropa estadounidense y la multitud los siguió, gritando vivas de apoyo a Villa y a México. En el camino tomó un fusil Mauser de la Jefatura de Armas y se dirigió al Mayor Tompkins, pidiéndole que se retirara.

Este hecho de Griensen contra las tropas estadounidenses ha sido considerado como determinante en el fracaso de la expedición punitiva.

