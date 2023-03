¡Dona tus tenis! ¿Cómo apoyar con calzado a los rarámuri de la Sierra Tarahumara?

Ya sea porque son viejos, pasaron de moda, o ya no te quedan, todos solemos tener uno o dos pares de tenis arrumbados en un rincón, mismos que, aunque no sean recién comprados, con una buena lavada quedarán como nuevos. Si ya has pensado en deshacerte de ellos, te tenemos una idea mucho mejor, ya puedes donarlos para apoyar a los habitantes de la Sierra Tarahumara.

¿Planeas deshacerte de esos zapatos que no usas?, en vez de tirarlos a la basura, ¿qué te parece regalárselos a quienes viven en los rincones más alejados de Chihuahua? Si vives en Parral ya lo puedes hacer, sin importar el color o la talla de tus tenis.

El calzado recolectado se donará a menores y adultos de la etnia rarámuri, en la sierra de Chihuahua. Foto: Archivo | OEM

Lo mejor de todo, es que ni siquiera necesitas viajar hasta la sierra para entregarlos, sino que lo puedes hacer desde tu hogar, gracias a esta iniciativa ideada por una ciudadana parralense.

¿Por qué donar calzado a los habitantes de la sierra?

Niñas y niñas indígenas que habitan en la zona serrana, muchas veces tienen que caminar hasta por cuatro horas para acudir a la escuela, por lo que llegan a clases cansados y con hambre.

El brindarles un calzado cómodo, les permite vivir una experiencia educativa con mejor aprovechamiento, promoviendo también el cuidado de sus pies en el duro terreno del campo.

Así mismo, muchos de ellos no cuentan más que con su calzado tradicional, que consta de huaraches elaborados con hule; o en otros casos, inclusive andan descalzos, mientras las temperaturas en algunas regiones de la sierra permanecen por debajo de los cero grados gran parte del año.

¿Cómo puedo donar mis tenis en Parral?

¿Te interesa participar en esta noble campaña? Hacerlo es muy fácil, para ello, únicamente deberás marcar al siguiente teléfono; 627-104-88-49, con Rocío Martínez, quien pasará a recogerlos hasta tu hogar.

Cabe señalar que los zapatos pueden ser de cualquier talla o numeración, la única condición es que se encuentren limpios y en buen estado. Así mismo, puede ser calzado de hombre o mujer.

Por último, recuerda que la campaña es válida únicamente para quienes radican en Hidalgo del Parral, por lo que, si vives en otra parte del estado, no podrás participar a menos que tengas algún amigo o familiar a quien mandar tus tenis en la ciudad.

