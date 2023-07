En Parral, retén Ciudadano denunciará ante la SFP irregularidades en el IMSS

Ciudadanos denuncian venta de medicamentos y citas médicas por parte del personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Parral, quienes además señalan a un traumatólogo de cobrar una cantidad de 30 mil y hasta 180 mil pesos por llevar a cabo procedimientos quirúrgicos en la propia institución, por lo que de no acceder tendrían que esperar de 6 a 8 meses para ser atendidos, por ello, los afectados presentarán una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) para exponer al director, así como a la propia delegación estatal.

Este día un grupo de ciudadanos se manifestaron a las afueras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Parral liderados por Luis Tenorio, expusieron todas las inconsistencias de las que están siendo objeto los derechohabientes.

Ante ello, Luis Tenorio, dirigente del Retén Ciudadano, comentó que esta es la tercera vez que se presentan en las oficinas del Seguro Social, cuyo motivo surgió de una denuncia realizada por el ciudadano Antonio Bosques, originario de Santa Bárbara, por carencia de atención, fraude, así como las consecuencias que le han generado estas irregularidades.

“Su salud se deterioró muy terrible por la negación de la asistencia por parte del personal, por eso yo me uní a su causa y convoqué a varias personas para presentar las denuncias de cualquier tipo de anomalía que existe en el Seguro Social desde la carencia de atención, y las citas prolongadas por mucho tiempo”, dijo.

Señaló, que derivado de esto, surgieron quejas de la supuesta venta clandestina de medicamentos marcados con el logotipo del IMSS, de los cuales exponen cuentan con nombres, horarios, direcciones y precios.

“Los medicamentos dicen prohibida su venta, aquí en el IMSS nos la niegan pero el mismo personal de la institución dicen en dónde conseguirla, nos dan el número a donde nos comuniquemos”, refirió.

Indicó que este día recibió una queja de una persona que supuestamente no le dan su medicamento en la farmacia sino en abastecimiento; sin embargo, se lo brindan pero no le recogen la receta médica.

“Muchas de las personas están imposibilitadas físicamente, y sin asesoramiento legal, porque su problema es la salud y ahora lidiar con el problema de no ser atendidos se les complica, ya hablamos con el director y el subdirector, incluso con el administrador del IMSS y dicen que ellos no tenían conocimiento, es irónico, todos los días se escuchan las quejas y son los únicos que no están enterados”, argumentó.

El entrevistado resaltó que a partir de esta denuncia ya son conscientes del tema, por lo que los directivos no pueden omitir los casos ni cubrir a los médicos como al personal que esté haciendo malas prácticas.

A decir del dirigente del Retén Ciudadano, un traumatólogo de apellido Arellanes se encarga de cobrar de 30 a 180 mil pesos por realizar intervenciones en la misma institución pero de forma particular, por lo que las personas tienen que buscar la forma de cubrir esta cantidad.

“De no aceptar se tienen que atener a los procesos que estamos acostumbrados, esperar de 6 a 2 años para ser atendidos, pero con él de 15 días a un mes tienen el problema resuelto, ya sea prótesis de rodilla, cadera y hombro, es un negocio tremendo”, resaltó.

Luis Tenorio, detalló respecto a la supuesta venta de medicamentos que se tienen detectados los números telefónicos que presentarán ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) para realizar el procedimiento ideal.

“No sabemos aún si son trabajadores de la institución pero me imagino que tiene que haber algún involucrado, que es como lo refieren las personas, se presentó la inconformidad y el proceso que estamos haciendo con la recopilación de información ante los directivos, como el doctor Diosdado, Juan Manuel Segura y el administrador, pero para llegar a ellos como siempre hay que pasar de 3 a 4 guardias, y cuando llegamos la altanería de siempre y queremos que ya acabe esto”, informó.

Finalmente explicó que en la reunión los directivos se comprometieron a investigar acerca de estas quejas; sin embargo, han transcurrido los días y no se les ha ofrecido solución alguna: “no se les ve que quieran hacer algo, hay un nuevo delegado estatal y queremos llegar a él para que se entere de todas las irregularidades que existen en la institución de la ciudad que nos afecta a todos, tanto a los patrones que pagan cuotas, como a los mismos derechohabientes.

Es de resaltar que ante esta problemática se solicitó la contraparte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de esta delegación; sin embargo, hasta el momento no han fijado postura alguna.

