En promedio, una mujer es violentada por día en Parral: FEM

Parral, uno de los 5 municipios del estado que cuenta con la Alerta de Violencia de Género, en promedio una mujer es violentada por día, ya que datos de la Fiscalía Especializada de la Mujer registran que, en al menos 44 días transcurridos en lo que va del año se han iniciado 50 carpetas de investigación por dicho delito; en tanto, Guachochi, que no cuenta con la AVG se han presentado 10 hechos a la fecha. La titular de Instancia de la Mujer, Margarita Salcido Silva, mencionó que es importante que las mujeres no normalicen la violencia, tanto en el noviazgo como en el matrimonio, ya que las agresiones no son únicamente golpes, sino van desde cuestiones psicológicas, sexual, sexting, por lo que en caso de ser víctimas de este delito deben acudir a denunciar.

Durante los primeros días de este 2024 se han registrado, ante la Fiscalía Especializada de la Mujer, un total de 60 carpetas de investigación relacionadas al delito de violencia contra las mujeres en los municipios de Parral y Guachochi.

En el municipio de Parral se han suscitado 50 casos, en tanto, en cuestión del municipio serrano corresponden 10 hechos presentados ante las autoridades correspondientes.

Por su parte la titular de Instancia de la Mujer, Margarita Salcido Silva, mencionó que es importante que las mujeres detecten los tipos de violencia que pueden estar sufriendo dentro de sus noviazgos o matrimonios.

Explicó que en algunos casos se ha tratado de normalizar acciones que en realidad son agresiones, “tratamos de normalizar lo que en ocasiones nos dice nuestras parejas para que según seamos una mejor versión, sin embargo los gritos, empujones, moretones no son normales”

Mencionó que la violencia abarca desde el aspecto psicológico, físico, sexual y además de que existen situaciones en los que se atenta contra la privacidad de las personas como cuestiones de sexting.

“Existen algunas cuestiones que deben ser valoradas por las mujeres, y que no se deben de permitir. Antes decían que la prueba de amor era tener relaciones sexuales, sin embargo, ahora es la contraseña de Facebook o del celular, lo cual también es una violencia e invasión a tu privacidad”.

Destacó que en Instancia de la Mujer trabajan para que sea un espacio en el que las mujeres se sientan libres y en confianza para brindar sus testimonios y solicitar la ayuda que requieran al ser víctimas de este delito.





Es importante que no se queden calladas y que no normalicen ningún tipo de agresión, cada mujer merece ser amada, respetada y valorada refirió Margarita Salcido Silva

El 17 de agosto del 2021, 5 municipios de Chihuahua fueron declarados por la Secretaría de Gobernación con alerta de género debido a la violencia que se vive contra las mujeres, siendo Ciudad Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc y los municipios de la zona sur, entre los que se encuentran Hidalgo del Parral y Guadalupe y Calvo.

