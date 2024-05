Familiares de mujer desaparecida en Parral intensifican búsqueda ante falta de avances oficiales

Desde temprana hora, familiares de Graciela Villalobos, quien desde hace nueve días se encuentra desaparecida, recorren diariamente los diferentes sectores del municipio, implementando su propia búsqueda, debido a que señalan que la autoridad no les ha emitido avances en la investigación.

Revisando cada área, parque, calle y terreno, es como la familia de la mujer, quien padece de alzhéimer, lleva a cabo las acciones de búsqueda debido a que temen por su integridad al encontrarse en una situación de vulnerabilidad.

“Pedimos tanto a Dios, que alguien nos escuche y que nos ayuden. La autoridad no está haciendo su trabajo, mi madre está en riesgo, es inocente, no puede protegerse, no sabemos si se ha alimentado, si ha tomado agua”.

Foto: Cortesía / Elizabeth Villalobos

Explicaron que su búsqueda se ha complicado debido a que al ser de escasos recursos no cuentan con los medios para transportarse, ya que han recibido reportes en donde les señalan que han observado a la mujer. Sin embargo, emprenden el recorrido caminando.

“Es difícil llegar rápido. Cuando nos avisan dónde la observaron, nos vamos de inmediato. Sin embargo, lo hacemos caminando, ya que no tenemos vehículo para poder llegar rápido”.

Mencionaron que han buscado el apoyo del Colectivo 10 de Octubre integrado por mujeres buscadoras quienes también cuentan con familiares desaparecidos, con la finalidad de que se les brinde orientación y apoyo.

“Pedimos que se nos informe cómo va el avance en la carpeta de investigación, pedimos que se revisaran las cámaras de seguridad de la plataforma Centinela, sin embargo, no hemos obtenido respuesta”.

Narraron que desde el momento en el que Graciela salió de su domicilio en la colonia Che Guevara, no han dejado de buscarla. “Mañana, tarde y noche la búsqueda no termina, nosotros no descansaremos hasta localizarla”.

Finalmente, realizaron el llamado ante la Fiscalía Especializada de la Mujer para que se implementen más operativos de búsqueda en los diferentes sectores. “La búsqueda se debe intensificar, ya que mi madre se encuentra en la calle y las temperaturas han incrementado. Estamos muy preocupados”.

