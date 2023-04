Gasto de nómina en Santa Bárbara ahoga presupuesto municipal

El Presidente Municipal de Santa Bárbara, “Toño” Bilbao informa que de los 93 millones de pesos del presupuesto anual, 70 de ellos son utilizados para pagar la nómina de la propia Presidencia Municipal, de los cuales 10 millones se van a “gasto corriente”, quedando solo nueve millones que pueden ser invertidos en obra pública.

El Edil santabarbarino señaló que aún con el bajo presupuesto que queda, se está realizando obra en Santa Bárbara, además de que el despido del personal generaría un problema social, ya que para este municipio solo hay dos fuentes de empleo que dan trabajo a los habitante; la empresa minera del Grupo México y la Presidencia Municipal.

José Antonio Bilbao Martínez, presidente municipal de Santa Bárbara, señaló que son más de 500 empleos lo que tiene el Municipio y consideró que ya no se puede contratar más personas, solo cuando se da un caso de personas muy necesitadas se les da la oportunidad de trabajar, pero son casos especiales que están en muy mala situación económica, como pueden ser adultos mayores, personas con discapacidad o madres solteras.

Foto: Javier Cruz | El Sol de Parral

Así mismo, para darle la oportunidad a estas personas es necesario que alguien renuncie o se jubile para que entre un nuevo trabajador, el Municipio ya no puede contratar más personas, en un análisis financiero informó que de los 93 millones de pesos que tiene de las participaciones, 70 de ellos se destinan para el pago de nómina y 10 para los gasto corrientes, que incluyen pago de energía eléctrica, agua, gasolina diésel y servicios, de los cuales solo quedan 13 millones de pesos.

Indicó que de los 13 millones de pesos, se pagan los seguros que tiene la Presidencia Municipal, como seguros de vehículos y otros, quedando alrededor de nueve millones de pesos, de este recurso que queda y de las gestiones que se tiene para atraer las recursos se está haciendo obra pública en el municipio de Santa Bárbara.

También informó que de los recursos que quedan se está invirtiendo en la pavimentación de la calle Riva Palacio, donde se les está metiendo una inversión de un millón 300 mil pesos, del presupuesto del año pasado se construyeron seis pies de casa para que sean habitadas por grupos vulnerables y este año se están construyendo otras seis, con una inversión de tres millones de pesos.

Entre otras acciones, se van a rehabilitar las banquetas de la calle Centenario y el arranque de la pavimentación de la calle Jesús García, considera que ésto es gracias a que han bajado más recursos que no están presupuestados, además señaló el Edil que no se puede despedir a la gente porque generaría una problemática social, ya que muchos de ellos ya son personas mayores que no conseguirían trabajo fácilmente, esto también lo considera como una acción para evitar un conflicto social y económico.

Foto: Javier Cruz | El Sol de Parral

Así también, menciona que se tiene previsto que para el 18 de mayo,se tenga la visita de la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, para hacer el arranque e inauguración de la pista del parque de El Ranchito, donde se realizará la entrega de seis casas que ya se tiene construidas a personas vulnerables, siendo Santa Bárbara el único municipio que está haciendo pies de casa para la gente más necesitada, cambiando la vida de 40 familias.