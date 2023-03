Identificados 11 presuntos delincuentes como objetivos prioritarios en Parral: Fiscal

Con la integración de carpetas de investigación, 11 personas son objetivo prioritario de la Fiscalía de Distrito Zona Sur en Parral, al ser detectados como los principales generadores de robo con y sin violencia, tanto en negocio, como en casa habitación, según lo informado por el fiscal, Juan Carlos Portillo, en entrevista exclusiva a días de haber su asumido su cargo; además, dio a conocer las estrategias establecidas en la mesa de seguridad para combatir la violencia en Guachochi, entre las que se encuentra un mapa de calor, patrullaje, puntos de revisión y el uso de un helicóptero.

En una entrevista exclusiva para esta Casa Editora, el fiscal de Distrito Zona Sur, Juan Carlos Portillo Coronado, manifestó que asumió el cargo con un gran reto y responsabilidad, por lo que en Parral se tiene como una de las principales prioridades, avanzar en los trabajos de investigación de 11 personas, que se tienen detectadas como los generadores de robo en negocio y en casa habitación.

Al cuestionarlo sobre las investigaciones en torno a este delito, mencionó que cuentan con una línea sólida, la cual les ha permitido identificar quienes son los presuntos responsables, que han detonando los principales robos en la ciudad.





Fiscal de Distrito Zona Sur, Juan Carlos Portillo Coronado. Foto: Rosy Reyes | El Sol de Parral

De igual forma, al cuestionarle si se ha detectado alguna banda que opere en la ciudad en torno a este delito, refiere que; "Hasta el momento no se ha detectado ningún grupo o banda; sin embargo, sabemos que pueden tener comunicación entre sí, debido a la forma de operar.

¿Son peligrosas estas personas? "No, no los tenemos catalogados como peligrosos, tenemos el indicio de que pudieran andar en drogas; sin embargo, son los principales generadores de robo en la ciudad, ellos operan regularmente en las zonas más céntricas, pero no descartamos que los robos en las zonas alejadas también los cometan ellos", señaló.

Al mencionarle; ¿Por qué algunos de los delincuentes que son detenidos por cometer robos son puestos en libertad rápidamente? "En algunas ocasiones, la detención a esas personas a veces es por un robo mínimo, o un allanamiento que les permite una salida alterada, como un acuerdo reparatorio o una resolución a proceso y el código penal brinda esas salidas alternas".

¿Cómo se está llevando a cabo la coordinación con el Gobierno de Parral encabezado por César Peña? "Ya tuve un acercamiento con el alcalde de Parral, César Peña, con la finalidad de reforzar el lazo de comunicación y estrategias".

“Es importante reforzar los lazos de comunicación, los elementos de la Policía Municipal son los que andan en calle, el gobierno de Parral cuenta con el grupo de reacción para robos, entendemos que a veces se les puede complicar las puestas a disposición, por lo cual, la reunión con el Alcalde fue para unificar criterios y decir que está la puerta abierta, ayudarles y brindarles la capacitación para la puesta a disposición”.

Portillo Coronado, mencionó que también las diferentes áreas de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, han sido reforzadas, como el área de Control de Detención, con el objetivo de que las carpetas estén bien integradas desde un principio y poder llevar un control de la detención y vinculación. También en el área de Unidad de Robo con imputado conocido se llevó a cabo este reforzamiento para integrar mejores carpetas de investigación con líneas más sólidas.

Destacó que se estarán redoblando los esfuerzos para avanzar en las carpetas de investigación de los 11 objetivos (personas) para darle seguimiento a estos casos: “Tenemos que ver en dónde cometieron los robos, si hay testigos, cámaras de seguridad que los hayan captado, para que la carpeta vaya más sólida y no se vaya a caer al momento de la audiencia”.

Refuerzan seguridad para combatir violencia en la zona serrana

En cuanto al municipio de Guachochi, Portillo Coronado mencionó que han reforzado las estrategias para combatir la violencia en Guachochi, con el objetivo de brindar la paz y seguridad a los habitantes.

Es de recordar que el sábado se informó sobre la detención del presunto líder criminal de la fracción de “Los Reyes”, Reyes C.G., quien es señalado como el principal generador de violencia en el municipio de Guachochi, debido a la disputa con Melquiades D. , alias "El 13" o "El Chapo Calín”.

Foto: Rosy Reyes | El Sol de Parral

La acción se efectuó tras un operativo por parte de las autoridades que conforman el “Operativo Conjunto Guachochi” cuando se percataron de una camioneta de la marca Chevrolet, línea Tahoe, circulaba a exceso de velocidad.

Al marcarle el alto al conductor, este emprendió la huida, generando una intensa movilización policiaca; sin embargo, fue alcanzado en la calle Norogachi, en donde se descubrió que se trataba del presunto líder criminal, Reyes C.G. de 40 años, quien iba en compañía de una mujer, identificada como Brenda Cruz L. y una menor de edad.

Durante la entrevista, Portillo Coronado destacó que dentro del reforzamiento de las estrategias, se encuentra el análisis de un mapa de calor, con el fin de sectorizar los puntos más conflictivos de la zona serrana.

También, una estructura más funcional de patrullaje para economizar fuerzas y generar mejorar resultados, además de que se instalarán puntos de revisión de manera sorpresiva y se incrementará el trabajo en conjunto, compartir la información a efecto de lograr mejores resultados.

Destacó que cuentan con el apoyo de un helicóptero que está disponible durante las 24 horas, para que ante, algún evento violento, se active y poder dar seguimiento a los generadores de violencia.

