Lugares que no te puedes perder durante estas Jornadas Villistas: Mapa

Las Jornadas Villistas son una de las más grandes fiestas celebradas en Hidalgo del Parral, ya que además de los sitios históricos presentes durante todo el año, en esta fecha especial podrás encontrar una variedad de espectáculos, eventos musicales y exposiciones, que realzan la belleza y atractivo único de esta maravillosa ciudad norteña.

Además de su rico pasado ligado a la Revolución Mexicana, Parral tiene mucho qué ofrecer en cuestión de turismo cultural, además de contar con destacados sitios de interés que lo hacen la parada perfecta para quienes buscan unas vacaciones diferentes a lo acostumbrado.

Por eso, te presentamos los mejores sitios y recorridos que puedes visitar durante el mes de julio, cuando tienen lugar los festejos de las Jornadas Villistas en "La Capital del Mundo".

¿Cuáles son los lugares imperdibles de Parral en las Jornadas Villistas?

Recorridos Turísticos

El Pyojito

Nada mejor que conocer Parral a través de un recorrido por sus calles principales a bordo del Pyojito. Este vehículo es una réplica del antiguo tren que conectaba las comunidades de Parral y Ojito, en Durango, en épocas de la Revolución.

El Pyojito es una réplica del antiguo tren que conectaba las comunidades de Parral y Ojito, en épocas de la Revolución. Foto: Archivo | El Sol de Parral

Durante la época vacacional, este recorrido se encuentra en función todos los días de la semana, el cual cuenta con un aforo para 20 personas, tiene un costo de 31 pesos por adulto, y de 21 pesos por niño, con un pequeño descuento presentando la credencial escolar.

El recorrido del famoso Pyojito inicia en la plaza Principal, luego continúa hacia el centro histórico de la ciudad, la estación del ferrocarril y concluye en la plaza Principal, con una duración aproximada de 50 minutos, a diferencia del Tranvilla, que es un poco más de recorrido por diferentes lugares emblemáticos de nuestra ciudad y con una duración de una hora.

El Tranvilla

Si lo que deseas es conocer más a fondo los sitios emblemáticos como las iglesias y templos de Parral, quizás el Tranvilla sea la mejor opción para ti, a diferencia del Pyojito, el Tranvilla ofrece un paseo de poco más de una hora de duración.

La narrativa en el Tranvilla va enfocada a los sitios culturales, por lo que su primera parada es el Templo de San José. Foto: Archivo | El Sol de Parral

Al igual que el Pyojito, su recorrido inicia en la plaza Principal; sin embargo, la narrativa va enfocada en los sitios culturales, por lo que su primera parada es el Templo de San José, para de ahí, subir por la avenida Independencia hacia el Templo del Rayo, mientras los guías explican la historia de dichos lugares.

El trayecto continúa hasta la colonia Fátima, donde se visita el Templo de Nuestra Señora de Fátima, para luego tomar la subida principal hasta la mina La Prieta, en lo alto del cerro. Estando ahí, se tiene la opción de tomar el recorrido de vuelta hacia el centro de la ciudad, o descender a las entrañas de la tierra en el museo Mina La Prieta.

Museos de Parral

Museo Francisco Villa

Sin duda una parada obligatoria para los amantes de la historia de México. En este sitio podrás conocer de cerca la vida del personaje que es recordado durante las fiestas de Parral, el General Francisco Villa.

El museo se encuentra ubicado en el sitio donde fuera victimado el general, un 20 de julio de 1923, y consiste en un inmueble de dos pisos donde reposan los objetos históricos que dan muestra de la vida y obra de Francisco Villa.

Entre lo más destacado se encuentra la cama original donde fue colocado su cuerpo, así como su máscara mortuoria, fotografías de la época y armas que fueron utilizadas en tiempos de la Revolución.

Museo de Sitio Centauro del Norte

Como complemento ideal al sitio anterior, tenemos el Museo Centauro del Norte, enfocado de una manera más general a la época revolucionaria y sus personajes. donde podrás encontrar esculturas y animaciones en video con información sobre la historia regional.

Las instalaciones de este edificio fueron en su momento propiedad del General Villa, también conocido como "El Centauro del Norte", siendo su cuerpo velado en una de sus habitaciones.

Las figuras de cera hiperrealistas que se muestran en su interior fueron elaboradas por el maestro escultor Víctor Hugo Yáñez Piña, mientras que las figuras de bronce fueron esculpidas por Carlos Espino, representando a personajes destacados de la Revolución Mexicana.

Palacio Alvarado

Sin duda uno de los sitios más bellos en toda la ciudad, el Palacio Alvarado es una maravilla arquitectónica elaborada por maestros canteros, marmolistas y carpinteros como Isaac Ceballos y el cubano Federico Gabriel Amérigo Rouvier; cuyo interior se encuentra bellamente decorado por pintores locales y extranjeros, entre los que destacan el italiano Antonio Decanini y el alemán Gustavo Langenberc.

Exterior del Palacio Alvarado. Foto: Archivo | El Sol de Parral

Este majestuoso recinto se mandó construir en 1898 por el prominente minero Pedro Alvarado, como un regalo para su esposa Virginia Griensen, siendo concluido en el año 1906; no obstante, no sería sino hasta el año 2003 cuando el Gobierno del Estado recuperó el edificio y realizó un trabajo de rescate, donde elementos como la vajilla, las alfombras y los muebles de baño son originales, así como los muebles de su sala principal, los cuales se ven tan suaves que resulta difícil obedecer la prohibición de no tocar.

Dentro de sus paredes es posible apreciar las estancias bellamente decoradas por muebles importados de Europa y Estados Unidos, así como jarrones de porcelana mayólica, alfombras de seda, maderas finas, espejos antiguos, y muebles con una antigüedad de más de 150 años.

Mina La Prieta

Si asistes a las Jornadas Villistas obviamente no te puedes perder la histórica mina La Prieta, recinto al que debemos la fundación del Real de Minas San José del Parral ya que gracias a sus ricas vetas de plata fue que la ciudad de convirtió en uno de los más importantes centros mineros de la época, al grado de llegar a ser denominada como 'La Capital del Mundo de la Plata'.

Fue descubierta en el siglo XVII. Foto: Javier Cruz | El Sol de Parral

Siendo descubierta en el siglo XVII, operó durante 345 años, hasta que fue cerrada debido a los escurrimientos de agua en su interior que inundaron los niveles inferiores, volviéndola inoperable. Actualmente sirve como museo y es posible visitar no sólo el exterior de sus instalaciones, sino que además se cuenta con un recorrido en el interior de la mina.

La entrada al museo es por el primer nivel, donde los visitantes podrán apreciar las diversas técnicas de extracción de los minerales. Al ir bajando a las entrañas de la mina, se tiene la sensación de retroceder en el tiempo, conociendo la historia de la minería regional, desde las técnicas y equipamiento, hasta la influencia en la economía y cultura no sólo de Parral, sino de todo Chihuahua.

Museo de Historia Regional Casa Griensen

Su exposición consiste en una línea del tiempo, donde destacan figuras de cera. Foto: Archivo | El Sol de Parral

Ubicado en lo que fuera la antigua Casa Griensen, construida en 1905, fue inaugurada como museo el 17 de julio del 2017 y su exposición consiste en una línea del tiempo, donde destacan figuras de cera hiperrealistas que representan a personajes destacados de la sociedad e historia parralense.

Museo de Arte Sacro

¿Te gusta el arte y lo espiritual? Entonces no puedes perderte la colección que alberga en su interior el Museo de Arte Sacro, pues cuenta con artículos religiosos que datan desde el siglo XVII, tales como pinturas al óleo, relicarios, vasos consagrados y fragmentos del retablo original del altar mayor.

Fue construido en 1635 por un grupo de franciscanos. Foto: Archivo | El Sol de Parral

Este sitio fue construido por un grupo de religiosos franciscanos en el año 1635 y entre sus piezas más importantes, destaca un Cristo de madera que data del siglo antepasado.

Construcciones, plazas y sitios de interés en Parral

Uno de los edificios más emblemáticos ubicado en la parte baja de la avenida Independencia, inicialmente fungió como ermita construida en 1635 por un grupo de Franciscanos, siendo demolido y reconstruido en 1672.

El patio central del recinto es utilizado como sala de teatro al aire libre. Foto: Archivo | El Sol de Parral

Tiempo después, el edificio fue vendido a la sociedad denominada Teatro Hidalgo, S.A., quienes contrataron al arquitecto cubano Amérigo Ruvier para habilitarlo como teatro, actualmente el patio central del recinto es utilizado como sala de teatro al aire libre y galería de arte para exhibiciones temporales.

Plaza Juárez

Ubicada en la Zona Centro de la Parral, se trata de un lugar emblemático para las familias parralenses, quienes la utilizan como sitio de esparcimiento, principalmente durante los fines de semana.

Es una de las obras civiles relevantes construidas entre los siglos XVIII y XIX. Foto: Archivo | El Sol de Parral

No hace mucho fue remodelada: cuenta con un kiosko central además de un busto del Benemérito de las Américas, motivo por el cual lleva su nombre.

Este lugar, además de estar en el sector del asesinato de Francisco Villa, es una de las obras civiles relevantes construidas entre los siglos XVIII y XIX, forma parte de los inmuebles históricos protegidos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), ya que su antigüedad es propia para estar dentro del resguardo de esta dependencia y por ley es un monumento histórico.

Casa de la Cultura

Este edificio construido en 1646 originalmente sirvió como Casa de Gobierno, ha sido objeto de varias modificaciones a través del tiempo, siendo una de ellas la instalación de un reloj público en 1867.

En 1864, con la llegada de la invasión francesa, sirvió como sede del gobierno itinerante liderado por el entonces presidente Benito Juárez, quien estuvo despachando desde dicho lugar.

Actualmente funge como centro cultural y en sus instalaciones está ubicado el Archivo Histórico Municipal, cuenta también con una pequeña sala audiovisual donde se presentan funciones de cine y teatro.

Entre sus jardines alberga a algunos ejemplares de diferentes especies de tortugas, algunas de las cuales tienen más de 100 años de edad.

Casa Arras

La Casa Arras es una construcción que data del siglo XIX con antecedentes del siglo XVIII, catalogada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia como Monumento Histórico.

El proyecto de restauración busca rescatar su esplendor original. Foto: Archivo | El Sol de Parral

Fue demolida en el año 2016; no obstante, debido a su importancia histórica se está llevando a cabo un proyecto para su remodelación, donde se busca restaurar su esplendor original.

La estatua de Francisco Villa es de los lugares más visitados de la ciudad. Foto: Javier Cruz | El Sol de Parral

A un costado suyo se ubica la monumental estatua ecuestre de Francisco Villa, que tiene una altura de 20 metros y un peso de 30 toneladas, obra de la escultora Lourdes Trevizo.

