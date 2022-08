La parralense Nataly Domínguez cumple sus sueños como mujer bombero

Como cada 22 de agosto desde 1873, en México se celebra el Día del Bombero, un oficio que se caracteriza por apagar incendios y brindar ayuda en caso de algún siniestro; Nataly Domínguez, tras durar siete años como voluntaria, ingresó al Heroico Cuerpo de Bomberos en Parral en el año 2018, convirtiéndose en la primera mujer bombero en la ciudad, cumple con una jornada laboral de 12 horas; sin embargo, el desempeñar esta labor ha sido para ella un sueño cumplido a pesar de los retos y dificultades que ha tenido que enfrentar en los sucesos trágicos que ha presenciado.

A partir de este momento quiero recibir las noticias a mi celular

En México, el 22 de agosto fue la fecha en que se creó el primer Cuerpo de Bomberos en el puerto de Veracruz en 1873. En 1922 se expidió el Reglamento del Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal y en 1951 se le otorga el carácter de «Heroico Cuerpo de Bomberos» por decreto presidencial.

Además de su actividad principal que es combatir el fuego, los bomberos se dedican a la atención de incidentes con materiales peligrosos, manejo y control de derrames y desastres químicos, salvamento de personas, rescate en montaña, trabajos de altura y rescate en accidentes de tráfico entre otras. Tradicionalmente realizan su trabajo mediante bombas hidráulicas, que se utilizaban para sacar agua de pozos, ríos o cualquier otro depósito cercano al lugar del siniestro.

Desde pequeña, Nataly Domínguez deseó incursionar como mujer bombero. Foto: Alejandra Pérez | El Sol de Parral

En entrevista con Nataly Domínguez, primera mujer bombero en Parral, mencionó; "Me llamó la atención todo lo que tenía que ver con el departamento, llegué y pregunté, me dieron informes y me dijeron que sí podía entrar, primero ingresé como voluntaria durante un lapso de siete años, en total ya tengo 11 años laborando aquí".

Desde pequeña le surgió el deseo de incursionar en este ámbito, pues para ella en su infancia; "Los bomberos eran los héroes", para Nataly desempeñarse en esta área es un sueño cumplido, ya que nunca imaginó que trabajaría como bombero y mucho menos ser la primera mujer que lo hacía.

Cuenta que lo más difícil de su labor es tener que presenciar accidentes donde personas pierden la vida. Foto: Alejandra Pérez | El Sol de Parral

Lo más difícil que ha tenido que enfrentar en el desempeño de su labor ha sido presenciar los incendios de casa, e ingresar a los domicilios en llamas, además de acudir a accidentes automovilísticos, cuando hay personas prensadas y solicitan ayuda.

Al respecto, compartió que en una ocasión le tocó servir a una persona que se quedó prensada tras impactarse con un camión, quedando debajo de éste, por lo que desafortunadamente presenció la muerte del conductor; "Se siente muy triste ver cómo las personas pierden la vida, algo que también me impacta es ver a los niños cómo sufren cuando hay un accidente", expresó.

Nataly es madre de una niña de cinco años, quien desea seguir los pasos de su madre. Foto: Alejandra Pérez | El Sol de Parral

Este oficio, por tradición ha sido por muchos años exclusivo para los hombres; sin embargo, para Nataly no ha sido una tarea difícil trabajar en esta actividad, pues sus compañeros han sido un apoyo fundamental para su desarrollo, ya que más que excluirla por el hecho de ser mujer, la han fortalecido con sus conocimientos y experiencia.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Nataly comentó que el ser madre de una niña de cinco años, le ha sido difícil poder compartir tiempo con ella, ya que en diversas ocasiones su hija le pide que no vaya a trabajar para estar juntas; sin embargo, su compromiso con la ciudadanía la lleva a esforzarse por darle un buen ejemplo; "Ahora me dice que cuando ella sea grande, quiere ser bombero como yo, y eso me da mucho orgullo".

El sentir el apoyo de sus padres ha sido un aliciente para que pueda desempeñarse en su trabajo, ya que ellos siempre la han alentado a continuar sirviendo a quienes requieran de su ayuda.