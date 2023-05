Madres del Colectivo 10 de Octubre acuden a CDMX, exigen justicia por desaparecidos

Al menos 10 integrantes del Colectivo 10 de octubre originarias de Parral acudieron este Día de las Madres a una manifestación a la Ciudad de México para exigir a las autoridades continuar con las estrategias para buscar a sus hijos desaparecidos, en el Ángel de la Independencia colocaron un objeto tejido con los nombres inscritos en cada uno de los hilos, unidos a unas manos que representan la esperanza de volver a verlos; Somos parte de la tragedia nacional, desapariciones forzadas”.

Este 10 de mayo, Día de las Madres, no todas las mujeres festejaron de la misma manera, hay quienes desde temprano han recibido regalos y muestras de cariño de sus hijos.

Foto: Alejandra Pérez | El Sol de Parral

Sin embargo, las madres que desafortunadamente viven con la incertidumbre al no saber en dónde están sus hijos, debido a que por diversas circunstancias pareciera que el universo los hubiera desaparecido, ya que 10, 15, 20 años no han bastado para encontrar rastro de alguno de ellos.

Dicha manifestación según lo expresó Araceli Santana, integrante del Colectivo 10 de Octubre, tiene como finalidad alzar la voz para que las autoridades escuchen el clamor de las madres que se han quedado sin una parte de su vida.

Foto: Alejandra Pérez | El Sol de Parral

“Varios colectivos de diferentes partes de la República Mexicana venimos a que nos escuchen, para que sigan buscando, para que se haga justicia para nuestros desaparecidos, de Parral venimos alrededor de 10 madres y queremos que no se olviden de nuestros desaparecidos, los seguimos buscando y no vamos a parar hasta encontrarlos”, dijo.

Manifestó que pareciera que en la Fiscalía General del Estado, todo estuviera resuelto ya que no hay búsquedas permanentes, no hay seguimiento a las carpetas de investigación, en Parral resaltó que han acudido a diversas instancias mismas que solo prometen; sin embargo, lo único que sigue es el dolor.

Manifestó que anteriormente acudieron en Ciudad de México, con el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, mismo que se comprometió a dar con el paradero de sus hijos; no obstante, no existen operativos de búsqueda.

“Yo he dado a las autoridades nombres para la investigación y no hacen nada, casi tengo que ir a investigar todo yo porque no dan seguimiento a nada, es muy duro exigir algo que debería estar garantizado”, puntualizó.

En el Ángel de la Independencia colocaron un objeto constituido por tejidos realizados por cada una de las madres de Parral cuyos hijos han desaparecido, en cada hilo se encuentra el nombre inscrito unido a unas manos,“Es un cachito de nuestro corazón que se une a todas las madres y a la esperanza de volver a ver a nuestros desaparecidos”.

Es de resaltar que desde el año 2017 decidieron unirse para coordinar esfuerzos y acciones para buscar a sus hijos, debido a que en algunos casos han desaparecido en situaciones extrañas, otros fueron privados de la libertad o reportados como ausentes.

