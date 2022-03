Menores heridos en Guadalupe y Calvo continúan delicados

Tras el trágico suceso en donde tres adultos perdieran la vida y dos menores más resultaran heridos, la Presidencia y el DIF Municipal del municipio de Guadalupe y Calvo están al pendiente de la salud de los pequeños, ya que se encuentran delicados.

Ante este lamentable hecho, el DIF en coordinación con Presidencia Municipal del municipio de Guadalupe Y Calvo se encuentran al pendiente de la salud de los niños que fueron lesionados por arma de fuego cuando viajaban a bordo de un automóvil de marca Volkswagen en compañía de sus padres y abuela.

Los menores por el momento no requieren ser trasladados a la capital del estado, ya que “un traslado de 6 horas puede ser más riesgoso, pues una ambulancia no se compara con la atención que puede ofrecer un hospital”.

Luego de que cerca de medio día del viernes se reportara el asesinato de dos mujeres y un hombre en los accesos a dicho municipio, así como dos niños lesionados y en donde la Fiscalía de Distrito Zona Sur informó que en la escena se embalaron 200 casquillos de "cuerno de chivo" y 300 más de R-15.

Las personas asesinadas fueron identificadas como Martina V. C. de 39 años de edad, Nubia Judith M. V. de 24 años de edad y Jorge Omar C. C. alias el “L1”, de 36 años de edad, así como los dos menores de edad que permanecen hospitalizados.

A través de un comunicado, la dependencia detalló que se inició con las investigaciones para esclarecer el homicidio de tres integrantes de una familia en la comunidad de El Zorrillo, en el municipio de Guadalupe y Calvo, donde dos menores resultaron lesionados y hasta el momento su estado de salud es delicado.

Según la indagatoria inicial, este hecho violento se registró aproximadamente a las 13:00 horas del viernes 25 de marzo, cuando las víctimas circulaban a bordo de un automóvil y fueron sorprendidas por un grupo de civiles armados que dispararon en su contra.