México necesita invertir en prevención y combate al fentanilo: Gilberto Loya

"En México no se está invirtiendo en el sistema de salud en prevención y combate al fentanilo, actualmente estamos en un tema de trasiego pero si es como la historia lo ha marcado puede llegar a ser un problema de consumo y es una droga que nos va a meter en una complejidad muy fuerte. En la región sur no hay detenidos por dicha droga, solamente en Chihuahua y Ciudad Juárez y es con fines comerciales, no de consumo", fueron las palabras del secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez, quién cuestionó la política pública de salud federal, misma que consideró no ha brincado del discurso a los hechos.

El Secretario de la SSPE detalló que actualmente, la droga conocida como fentanilo se encuentra en un tema de trasiego pero tal y como ha ocurrido desde la década de los ochentas, se comienza como tal y termina siendo en consumo, sin embargo, de ser así sería un tema complejo para las autoridades, según consideró.

“Los Estados Unidos han estado invirtiendo una gran cantidad de recursos en su sistema de salud en el equipamiento a las policías para poder todas portar unas ampolletas que permiten o ayudan principalmente que si un policía tiene contacto con fentanilo y le produce una sobredosis poder ponérsela y salvarse, pero también les permite para si llegan y encuentran a una persona que está teniendo una sobredosis y podérsela aplicar y salvarlo”, narró el mando policial al abordar el tema.

Gilberto Loya Chávez, secretario de Seguridad Pública Estatal. Foto: Eduardo Villalobos | El Sol de Parral

Sin embargo, dijo que México actualmente no está preparado para ello y desde luego no se invierte para nada en el sistema de salud y combate a la droga, además aportó una cifra alarmante que en el país norteamericano siendo uno de los más avanzados en sus estadísticas de muertes por sobredosis fueron más de 100 mil, de los cuales el 70 por ciento fue por fentanilo.

“Es una droga que nos va a meter en una complejidad muy fuerte, termina siendo un gran negocio para los delincuentes, al igual que el cristal; porque para producirlo por citar un ejemplo cuesta dos pesos y lo venden en 10 pesos, lo que da un margen muy amplio de utilidad”, señaló.

Destacó que es un tema que se debería tener en la agenda como país porque ellos (Estados Unidos) asignan una gran cantidad de recursos para el sistema de salud, además de que están destinando una gran cantidad de recursos en modernizar la frontera para la detección del fentanilo.

“Nosotros no estamos haciendo eso, al menos no se palpa, primero que no se tome el tema del narcomenudeo o las adicciones como un problema de salud pública y como policía no logro ver una estrategia federal que esté pensada para atender ese problema”, indicó el funcionario ante la estrategia federal.

Expuso que en lo que compete al Gobierno del Estado, lo que está haciendo a través del sistema de salud se apoya financieramente a los centros de rehabilitación que; a decir de Loya Chávez, todos son privados y no existe uno solo que sea público.

“El tema de la política pública en salud federal no ha brincado del discurso a los hechos, es decir se puede escuchar en muchos lados, sin embargo, no hay un presupuesto de salud pública federal para construir clínicas de atención a adicciones, todas son particulares, las que hay en el estado reciben un apoyo financiero por el sistema de salud estatal”, puntualizó el Secretario.

Foto: Eduardo Villalobos | El Sol de Parral

Destacó que ante ello se tiene que hacer algo y el Gobierno Estatal lo está haciendo pero se requiere de una política pública nacional para atender el problema al ser un tema global, si fuera un problema exclusivo del estado sería un tema que atenderíamos pero se trata de un problema global

“Que exista presupuesto asignado para eso y que se estén construyendo clínicas de atención pero publicas porque el problema es grave, creo que el problema de las adicciones si seguimos atendiéndolo como está, los resultados seguirán siendo los mismos”, refirió.

Consumo de fentanilo no se tiene detectado en la región sur

Mencionó que el tema de consumo de fentanilo no se tiene detectado en la región sur, inclusive tampoco de narcomenudeo ya que no se ha realizado detención alguna de personas que comercialicen dicha droga.

“Hemos detectado dos personas con fentanilo en Chihuahua, mucho se ha asegurado en trasiego pero en narcomenudeo no hay en la región sur, solamente en la capital y Ciudad Juárez”, expresó Loya Chávez.

Expuso que se va a correr el riesgo de pasar al consumo, ya que eso ha pasado con las drogas anteriores cuando inician en trasiego y terminan en consumo; sin embargo, aunado a ello, cuestionó nuevamente la política pública de salud del Gobierno Federal con una falta de estrategia para prevenir y combatir el problema.

“Veo que el tema del fentanilo está en la agenda presidencial de los Estados Unidos, es decir, es un tema de la agenda de Gobierno Federal del país vecino, al igual que la migración”, finalizó el mando policial en Chihuahua.

