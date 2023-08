Nuevos libros de texto violentan el marco legal: secretaria de Educación y Deporte Estatal

“Los nuevos libros de texto violentan el marco legal porque es necesario que se publique el plan de estudios, después los programas y de ahí se deriva la construcción de los libros de texto, situación que hasta ahorita no tenemos, en algunas partes de los libros de texto no se respetan las etapas de desarrollo, dan información como verdades absolutas y no deja lugar a la investigación, además, la capacitación al personal docente para implementar este plan de estudios se limitó al desarrollo de reuniones en los ocho Consejos Técnicos Escolares, pero no hubo la fortaleza mayor con expertos, es necesario que el Estado Mexicano no deje a los maestros solos en esta titánica tarea".

"Se requiere que el programa sea serio, una capacitación permanente, acompañados de recursos didácticos tecnológicos de vanguardia”, fueron las palabras de Sandra Gutiérrez Fierro, secretaria de Educación y Deporte de Gobierno del Estado, quien además, argumentó que el año pasado la impresión del material representó un gasto de más de 3 mil millones de pesos, por lo que indicó que el recurso debe destinarse a la mejora en la calidad de la educación de los menores en el país.

Por lo anterior, Sandra Gutiérrez Fierro, secretaria de Educación y Deporte de Gobierno del Estado, comentó que este es un tema polémico y a la vez interesante, además de preocupante para toda la sociedad.

Mencionó que el plan de estudios plantea un acuerdo, en donde se tipifica que únicamente el primer nivel de preescolar, primaria y secundaria bajo un programa gradual que se va a implementar los libros de texto.

Esto, debido a que los estudiantes que están en grados más avanzados de los tres niveles de educación, van con un plan de estudios establecido, lo que genera que se interrumpa la formación de los estudiantes.

“Ante nuestra sorpresa llegan los libros de todas las asignaturas, primero que nada con estos libros se violenta el marco legal porque es necesario que se publique el plan de estudios, después los programas y de ahí se deriva la construcción de los libros de texto, situación que hasta ahorita no se ha visto, no tenemos los programas de estudios vigentes, no están en su versión final, aquí sucedió al revés, primero están los libros de texto sin tener en nuestras manos los programas de estudio”, dijo.

La entrevistada argumentó que otra de la situación que como autoridad educativa preocupa es que las acciones gubernamentales se deben dar en el marco de transparencia, de convocatorias abiertas; sin embargo, el Gobierno Federal decidió guardar por cinco años la información que dio lugar al plan de estudios que entrará en vigor.

Además de ello, expuso que cuando era la directora general de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH) hasta el 15 de enero y a partir del 16 de enero como Secretaria de Educación y Deporte, le solicitaron escuelas para pilotar los libros de textos, ya que todo instrumento debe pasar por un proceso, no obstante, esto no sucedió, situación en la que incurrieron las autoridades educativas de la Federación.

Aunado a ello detalló que la capacitación al personal docente para implementar este plan de estudios 2022 se limitó al desarrollo de reuniones en los ocho Consejos Técnicos Escolares, pero no hubo la fortaleza mayor con expertos, ni orientadores del proceso.

“Esto nos preocupa porque hablar de diseño curricular no es algo que forma parte de la formación de los docentes, cuando hay una formación, esto del diseño no es parte del plan de estudios, además esto requiere que desde el Gobierno Federal haya una formación en el servicio pero debidamente instituida, por expertos en desarrollo curricular, porque lanzar una reforma así con pocos recursos, sin ni siquiera para capacitación deja a nuestras maestras y maestros una tarea mayúscula”, refirió.

La funcionaria estatal argumentó que otro de los factores es la ausencia de consulta con los padres de familia, ya que esta parte metodológicamente está débil porque hay una declaración de derechos humanos en donde los padres tienen derecho a ser consultados sobre la educación de sus hijos y sobre todo ante los temas polémicos que se derivan de los libros de texto que están a punto de ser utilizados por las niñas, niños y adolescentes como la inclusión, educación sexual, contenidos ideológicos.

“Es necesaria la opinión de padres de familia porque justamente es lo que define el tipo de ciudadano que se desea formar, y es una voz muy autorizada”, declaró.

Ante ello mencionó que en algunas partes de los libros de texto no se respetan las etapas de desarrollo del menor, debido a que los términos que se utilizan son complejos sobre todo para primero y segundo grado.

“Otra situación es que dan información de los libros como verdades absolutas no deja lugar a la investigación, a ver diferentes perspectivas, reconocemos la facultad que tiene la autoridad educativa federal, que es su competencia, el diseño de planes y programas, así como la selección de contenidos para el diseño de los libros de texto gratuitos, pero no se respetó lo establecido en el marco legal, esa consulta de recoger la voz de varios sectores sociales, porque la educación es un tema que nos interesa a todos”, destacó.

La secretaria enfatizó que otro de los detalles que encontraron son referentes al desarrollo psicosocial, es decir las etapas de desarrollo de las niñas, niños, y adolescentes que no fueron tomadas en cuenta en el diseño de los libros, ya que no coinciden con los contenidos debido a que hay lenguaje no apropiado, lo cual genera preocupación.

Manifestó que otro elemento importante es que no hay un acuerdo de evaluación, lo cual genera dudas si se continuará con el que está vigente o habrá otra metodología.

“El que no haya un proceso de capacitación de los maestros me parece algo muy preocupante porque seguimos una vez más dejándole a los docentes una carga muy fuerte de diseño y responsabilidad, los culparíamos de las fallas en el diseño del plan de estudios, un ejemplo es la implementación del plan de estudios se deriva de una reforma de bajo presupuesto, sin capacitación, sigo considerando como secretaria de Educación que los maestros, los niños, las niñas y padres de familia es lo más valioso de toda reforma educativa”.

