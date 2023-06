Participante del certamen Adelita inconforme por fallo del jurado; excedió tiempo del discurso

Inconforme participante del certamen para la elección de la “Adelita 2023”, la ganadora del segundo lugar Gatsby Villalobos indicó que buscó apelar la decisión del jurado calificador donde indicó que obtuvo mayor puntuación que Daniela Moreno, quien fue la oficial ganadora del certamen. Por su parte Homero de la Fuente, director de Acción Cívico Social, destacó que a pesar de haber obtenido una puntuación más alta el motivo por el que quedó en segundo lugar fue que no respetó el tiempo acordado en la categoría del discurso.

La noche de este jueves, en el Pueblito Minero de Mina La Prieta se realizó el certamen Señorita Adelita 2023, donde resultó ganadora la joven Daniela Moreno y en segundo lugar Gatsby Villalobos.

La concursante Gatsby Villalobos, hizo pública su inconformidad ya que aseguró que ella obtuvo una puntuación mayor a la de la ganadora Daniela Moreno corroborándolo al término del certamen donde solicitó a los jueces sus asignaturas.

Expuso su inconformidad ante éste medio de comunicación acusando a la organización del evento y a miembros del jurado calificador de no realizar sus veredictos de manera justa.

“Yo lo que pido es que sean transparentes, considero que estuvo mal que me dijeran que el motivo de no darme el primer lugar fuera porque me pasé del tiempo en mi discurso por tan solo unos segundos”, puntualizó la joven inconforme.

Por su parte, Homero de la Fuente, director del departamento de Acción Cívico Social y organizador de dicho certamen, destacó que la decisión del jurado calificador es inapelable.

Parral Daniela Moreno, ganadora del certamen "Señorita Adelita 2023"

Aclaró que, pese a que sí hubo una puntuación que favoreció con un punto a la acreedora del segundo lugar, ella incumplió una de las normas en una de las dinámicas durante la elección del certamen, sin embargo, concluyó que fue decisión de los jueces la cual es ineludible.

Comentó que por la misma razón se buscó a jueces que formaran parte de la sociedad civil, para que éstos fueran imparciales y que a la joven se le explicó de forma correcta el motivo por el cual quedó en segundo lugar.

Cabe destacar que la coronación fue encabezada por el alcalde, César Peña Valles y la Presidenta del DIF Municipal, Gema Quiñonez Barrón donde quedó ganadora Daniela Moreno.

En cuanto al jurado calificador, éste fue integrado por Israel Girón, fotógrafo profesional; Gary Cortez, coordinador de Miss Parral; Aneth Tintori, Miss Parral 2022 y Joel Jurado, instructor de danza folklórica, quienes tomaron en cuenta, presencia en el escenario, dicción y contenido de discurso y vestuario.

