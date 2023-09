Piden apoyo para sepultar a joven asesinado en Puerto Sabinal

Solicitan el apoyo de la ciudadanía para reunir fondos para sepultar al joven Omar Rico Núñez, quien fue asesinado en Puerto Sabinal, Guadalupe y Calvo; familiares indicaron que es urgente debido a que su cuerpo se encuentra ya en estado de descomposición.

Familiares de Omar Rico Núñez realizaron un llamado a la ciudadanía para que los apoyen económicamente para lograr comprar un espacio en un panteón particular para sepultar a Omar Rico Núñez.

Te puede interesar: ¡Trae arroz y frijoles! El Heraldo de Chihuahua se suma a Cáritas vs el hambre

Explicaron que el Gobierno Municipal les indicó que no podía otorgarles un lugar en el Panteón de Villa Escobedo debido a que ya no hay espacios, por lo cual no podían brindarles el apoyo.

“Nos encontramos desesperados debido a que no contamos con los recursos suficientes para sepultar a Omar en algún panteón privado, es por ello que hacemos el llamado a la ciudadanía para que nos ayuden, de todo corazón se los agradeceríamos”.

Asimismo, señalaron que es urgente que se realice su sepultura debido a que el cuerpo ya se encuentra en estado de descomposición por lo que no pude permanecer más días.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Es de recordar que fue el pasado miércoles cuando el joven fue localizado sin vida en la carretera Puerto Sabinal, presentaba una lesión corto contundente en la cabeza a la altura de la región occipital.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

La escena fue procesada por el personal de la Unidad de Servicios Periciales quienes trasladaron el cuerpo al anfiteatro para la necropsia de ley, siendo momentos después cuando fue reclamado por sus familiares, quienes realizaron el tramite para trasladarlo a Parral.

Chihuahua Álvaro Noé sufre una grave neumonía: Familia pide apoyo para atención médica

“Hemos tenido muchos gastos, tan solo para poder traerlo a Parral, ahora nos encontramos en la necesidad de solicitar del apoyo de los parralenses”.

Cualquier persona que desee apoyar a la familia podrá realizarlo a través de un depósito al numero de cuenta BBVA 415231409815.

Publicada originalmente en El Sol de Parral