¡Qué llueva! Nivel de la Presa Parral baja de 20 a 12 por ciento en 11 días

En 11 días el nivel de la presa pasó de 20 a 12 por ciento, registrando una reducción de ocho por ciento, dicha extracción se realiza con el objetivo de evitar que el agua se infiltre; sin embargo, el titular de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Parral, informó que esto no representa una afectación para los sectores que se abastecen de esta fuente, ya que se está compensando de las minas.

Mediante un recorrido por la Presa Parral, se logró detectar la disminución en el nivel del agua, ya que hay espacios en donde se logra ver restos de tierra.

Ante ello, el director ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Parral, Juan Plancarte, comentó que esta se encuentra al 12 por ciento, debido a que se está extrayendo 50 litros por segundo de esta fuente de abastecimiento.

Lo anterior, según lo expuesto por el funcionario se debe a que el líquido se perdería por infiltración y evaporación, por lo que es necesario aprovecharla.

Foto: Alejandra Pérez | El Sol de Parral

También indicó que cada vez se extrae menos líquido, por lo que se encuentran preparados con otras fuentes de abastecimiento como las minas, en las cuales se ha implementado diversas acciones para optimizar el suministro.

El entrevistado expuso que si bien, es cierto que se pretende captar lo más que se pueda del agua de las lluvias para favorecer el suministro, es necesario esperar para la extracción, ya que el agua llega rebotada.

“Esta disminución en la fuente no representa una afectación directa a las zonas donde se abastece, estamos preparados para que no sea significativo, tenemos agua de las minas para compensar lo que no se extraiga de la presa”, refirió.





Presa Parral es monitoreada cada dos semanas

Recordó que durante el 01 de junio, la presa se encontraba a un 70 por ciento, al corte del 11 de julio; pasó a 26.83 por ciento, lo que representa una disminución del 43.17 por ciento, con el objetivo de llegar al nivel mínimo para almacenar el líquido pluvial.

Enfatizó que cada dos semanas se mide el nivel de la presa, ya que en ocasiones hay escurrimientos en la sierra, que permiten que el porcentaje del agua incremente.

Señaló que son diversas las colonias que son suministradas por esta fuente de abastecimiento entre las que se encuentran: La Peña, Méndez Rosas, Las Huertas, El Potrero, Barrio San Nicolás, Las Quintas, Barrio de España, Santo Tomas, Moinora, Topo Chico, Miguel Hidalgo, Barrio Guanajuato, Magisterial, Villa Blanquita, El Milagro, La Juárez, Mirador, Progreso, Loma Linda, Zapata, Estación, Morelos, San Uriel y la Conasupo.

Presa Parral. Foto: Alejandra Pérez | El Sol de Parral

Ante ello, manifestó que el vital líquido habrá de aprovecharse a través de nuevas estrategias de captación para la presa Parral y así, poder estar listos para el próximo ciclo del año y surtir de este vital líquido a todas las familias parralenses.

Como anteriormente se refirió, el agua de las minas tiene la función de compensar la extracción por lo que de las cinco macrozonas en las que está dividida la ciudad, se cuenta con siete minas de las cuales se suministra el vital líquido a la ciudad.

Una de ellas es la Planta Potabilizadora Parral, la cual tiene dos minas y de las cuales, se extrae el 85 por ciento logrando dar cobertura al 34 por ciento a 58 colonias; la segunda en importancia es la Planta Potabilizadora La Prieta, en donde se tiene una mina con un gasto de 30 litros por segundo, logrando cubrir 10 por ciento en 18 colonias.

Otra de las fuentes de abastecimiento es Veta Colorada, en la cual se ubican dos minas cuyo, gasto es de 38 litros por segundo, logrando cubrir al 15 por ciento de la población pertenecientes a 12 colonias.

De igual forma, se cuenta con la fuente de la Recompensa, la cual posee dos minas en las que se extraen nueve litros por segundo, logrando dar cobertura al siete por ciento en 10 colonias de la ciudad.

Por su parte el titular de Protección Civil, Francisco Nájera, invitó a la ciudadanía a estar muy al pendiente de los reportes del clima, ante las primeras precipitaciones del año, a fin de aplicar las medidas de prevención correspondientes para seguridad de la población.

El funcionario precisó que hacia el mes de mayo pasado, la Presa Parral mantenía un nivel poco más de 2 metros por debajo del vertedero menor, por lo que en la medida que lleguen las lluvias, se estará checando el incremento del nivel.

