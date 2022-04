Realizarán obras en Plaza Casa Botello y la Plaza Cívica Villa de Parral

En conjunto Municipio realizará las obras de la Plaza Casa Botello y la Plaza Cívica Villa, estos trabajos se tiene previstos a realizarse en menos de un año; sin embargo, aún no se tiene una fecha para ser terminados, estas obras tendrán una inversión estimada de ocho millones de pesos, donde se indicó que los trabajos de la Casa Arras o Casa Botello ya llevan más de un 95 por ciento de avance.

César Peña Valles, presidente municipal de Parral, señaló que la estatua de Francisco Villa es de los lugares más visitados de la ciudad junto con la plaza de la Casa Botello, donde ya se tiene el proyecto de la construcción de la Plaza Cívica Villa, donde se tienen contempladas áreas verdes para la realización de actividades culturales, señala que los trabajos en la construcción de la Casa Arras ya están próximos a concluir, con más del 90 por ciento de avances.

La estatua de Francisco Villa es de los lugares más visitados de la ciudad. Foto: Javier Cruz | El Sol de Parral

Después de haber terminado con las obras en la construcción de la Casa Botello, se pasará a la Plaza Cívica Villa, donde en el espacio la principal figura es monumental estatua del General Villa; sin embargo, se pretende que entren en el proyecto la realización de eventos culturales, no sólo que sea de visita para las personas que llegan a Parral.

Indica que ya se tiene el basamento y es el que ya se había autorizado por la escultora, la estatua será recorrida unos metros atrás, donde ya de manera definitiva se quede en este lugar, refirió que este lugar describe la historia en torno a Francisco Villa, ya que a unos metros fue asesinado durante una emboscada.

Se pretende instalar una Casa de la Cultura con área para exposiciones artísticas. Foto: Javier Cruz | El Sol de Parral

Considero que para finales de este año terminarán con la obra de la Plaza Cívica, no es posible que se termine para estas Jornadas Villistas, no obstante, para el próximo año se tendrá el espacio regenerado, además se pretende no quitarle a las calles su esencia colonial, toda esta área debe tener permiso especial del INAH.

Así también, indicó que la Casa Arras servirá para la instalación de una Casa de la Cultura, donde se podrán tener exposiciones de arte, música, pintura, fotografía, presentación de libros, entre otras actividades culturales; por otra parte, la Plaza Meoqui no se encuentra detenida, ya que próximamente estará arribando la fuente que se mandó construir.

