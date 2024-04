Registra región sur seis muertes dolosas de mujeres en el año; sólo dos se consideran feminicidio

Uno de cada tres homicidios de mujeres en la región sur ha sido considerado como feminicidio. En lo que va del año, se han registrado seis hechos dolosos en donde la víctima fue mujer, siendo Guachochi el único municipio con dos casos a principios de año que se catalogaron como tal.

Con base en estadísticas proporcionadas por la Fiscalía de la Mujer (FEM), en la región sur del estado se han registrado un total de seis homicidios de mujeres, en donde al menos dos de ellos, han sido registrados como feminicidios.

Fue el pasado primero de enero del 2024, a unas horas de haber iniciado el año, un hombre decidió acabar con la vida de su cuñada y su hija, de 49 y 13 años de edad respectivamente para luego quitarse la vida en un domicilio ubicado en el municipio de Guachochi.

Personal de la FEM señaló que, dadas las condiciones en que ocurrieron, fueron considerados feminicidios, en base al Artículo 126 bis del Código Penal del Estado.

El artículo 126 bis del Código Penal del Estado señala que: “Se considera que existen razones de género si el acto fue cometido en presencia de personas con quienes la víctima tuviere un vínculo de parentesco por consanguinidad, afinidad, civil o una relación afectiva o sentimental de hecho o a sabiendas de esta relación”.

Explicó que el término “feminicidio” hace referencia a un tipo de homicidio específico en el que un varón asesina a una mujer, joven o niña por ser del sexo femenino, a diferencia de otros tipos de asesinato, donde los homicidios suelen ocurrir en el hogar como consecuencia de violencia de género.

Es por ello que, el citado municipio ha sido el único –En la región sur- en registrar dos feminicidios; sin embargo, no es el único en donde han ocurrido homicidios en contra de las mujeres, siendo los municipios de Balleza, Valle de Zaragoza, Guadalupe y Calvo y Parral.

No obstante, en estos últimos en mención, no se considera como feminicidio dado que la naturaleza, no se basa en el odio, el desprecio o la violencia dirigida hacia las mujeres debido al género, sino por algún conflicto personal u otro tipo de razones.

