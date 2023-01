Inicia 2023 con repunte en el delito de robo de vehículos en Parral

Dueño de lote de autos ofrece 150 mil pesos de recompensa para quien otorgue información de dos camionetas que fueron robadas de su negocio, este caso se suma al de otra unidad que fue hurtada con pistola en mano el pasado miércoles en la avenida Independencia; en los dos últimos dos años, el delito de robo de vehículo con violencia se incrementó un 16 por ciento, al pasar de 24 carpetas en el 2021, a 28 casos en el 2022, según datos de la Fiscalía General del Estado.

El propietario de un lote de vehículos, de nombre Oscar C., ubicado a la salida a Santa Bárbara, denunció el robo de sus dos camionetas, siendo estas una Ford Tremor 2014, con valor aproximado a los 550 mil pesos y una Dodge RAM 2013, de 430 mil pesos, sumando la cantidad de 980 mil pesos entre las dos unidades.

Señaló que los hechos ocurrieron cuando un hombre en compañía de una mujer y otro individuo arribaron a su negocio, siendo atendidos por su empleado, cuando al salir por un momento de la oficina, las citadas personas aprovecharon para tomar las llaves de las dos unidades y salieron a bordo de ellas con rumbo desconocido.

“Cuando regresó, mi empleado se fijó que ya no estaban estas personas ni las camionetas, por lo que se comunicó conmigo y me explicó los hechos, el hombre es conocido, por lo cual pensamos que regresaría; sin embargo, no volvimos a tener respuesta de él”

Señaló que acudió a interponer la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, zona sur (FGE); sin embargo, hasta el momento no se han obtenido mayores datos, por lo que personalmente está brindando una recompensa de alrededor de 150 mil pesos a quien le brinde datos sobre la localización de sus unidades.

Foto: Cortesía | Oscar C.

“Nosotros somos personas de bien, no queremos problemas solo que se me regresen mis camionetas, lo que es justo, ya la autoridad hará su trabajo con los presuntos responsables", indicó.

Comentó que están viviendo una situación de inseguridad, debido a que también en días pasados, despojaron a un empleado de un “lote de autos”, de un vehículo de la marca Audi, cuando arribó a una gasolinera ubicada en la avenida Independencia.

“Ya no sabemos ni qué, ya nos da hasta miedo que vengan a ver y probar la unidad, debido a que no sabemos a qué tipo de personas nos vamos a enfrentar”, expresó.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Según la estadística de la Fiscalía General del Estado, zona sur, el delito de robo de vehículo con violencia se incrementó en los últimos dos años en un 16 por ciento; al pasar de 24 carpetas, en el 2021, a 28 casos en el 2022.

En lo que va de enero del presente año, se han suscitado cuatro casos de robo de vehículo con violencia, siendo el caso más reciente el de un joven de 19 años, que fue despojado de una unidad perteneciente a un negocio de compra-venta de automóviles, cuando arribó a una gasolinera ubicada en la avenida Independencia.

Publicado originalmente en El Sol de Parral