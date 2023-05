"Siempre he sabido que existe Dios pero ahora se manifestó aquí en Parral": Víctor, afectado por lluvias

"Siempre he sabido que existe Dios pero ahora se manifestó aquí en Parral, aquí conmigo, gracias a todos los que me apoyaron tras perder mi carrito por la fuerte lluvia, tienen un corazón muy noble, no tengo como agradecerles todo lo que han hecho por mí", así lo expresó Víctor García, quien recibió diversos donativos, además de que una familia anónimamente le regaló un automóvil.

La historia de don Víctor García, el adulto mayor que perdió su automóvil tras ser arrastrado por la fuerte corriente durante las lluvias registradas el pasado domingo 14 de mayo ha tenido un final feliz, debido a la unión y la solidaridad de los parralenses.

Don Víctor o mejor conocido como "Vititor", mencionó que se siente muy contento por todo el apoyo que ha recibido tras darse a conocer su caso, "he recibido mucho apoyo, yo nunca imaginé que esto me pudiera pasar a mí, es algo que no sé cómo describir, agradezco tanto lo que han hecho por mí".

Destacó que se comunicaron con él desde Puebla, Juárez, Chihuahua, quienes se unieron a esta noble causa.

Sin embargo, don Víctor recibió una nueva sorpresa debido a que a través de una llamada anónima en donde un hombre le preguntó en dónde lo podía localizar "yo pensé que me daría algún donativo nunca me imaginé algo más".

Momentos después un hombre acompañado de su familia, arribó hasta la carnicería ubicada en la calle Jesús García, en donde labora "Vititor", por lo que le pidió de favor que saliera y tras conocerse le comentó "vine a traerle un regalo de parte de Dios", por lo que le entregó un control con unas llaves.

El señor Víctor narró que en ese momento no sabía qué sucedía "me dijo: píquele a ver que se escucha, me dio el control y vi que prendió el carro y dije válgame Diosito santo, él solamente me dijo es suyo".

Posteriormente el hombre se retiró del sitio, únicamente le hizo entrega de los papeles del automóvil y le comentó que realizara el trámite para que quedara a su nombre "no me quiso dar su nombre, ni su dirección, todo fue anónimamente".

Con gran emoción, el adulto mayor agradeció esta muestra y los donativos que recibió por parte de las personas, por lo que con estos apoyos realizará los pagos correspondientes para que el vehículo quede a su nombre.

“Yo dije, oiga pero me da pena ya me han dado dinero, yo no sé cómo regresarlo como contactar a los que me han depositado, sin embargo, me dijeron que eso lo usara para cubrir los gastos del adeudo del carrito".

Finalmente, reiteró sentirse muy contento por todas las muestras de solidaridad que recibió "no me queda más que darles las gracias por todo y decirles que aquí tiene un buen amigo que está a la orden para lo que necesiten".

